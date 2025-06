La SIG Strasbourg tient son nouvel entraîneur : le Letton Jānis Gailītis

Jānis Gailītis est bel et bien le nouvel entraîneur de Strasbourg. Le club alsacien a officialisé la nouvelle ce mercredi 11 juin, précisant que le Letton s’est engagé sur un contrat de deux saisons. Dans sa mission de redresser la SIG, il sera épaulé par l’Italien Massimo Maffezzoli, ainsi que le Français Julien Zoa, déjà présent dans le staff strasbourgeois la saison dernière.

🚨𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝙀 𝙍𝙀𝘾𝙍𝙐𝙏𝙀𝙈𝙀𝙉𝙏 𝟮𝟱/𝟮𝟲 La SIG Strasbourg a le plaisir d’annoncer la signature de Jānis Gailītis au poste d'entraîneur. Pour l’accompagner dans sa tâche, il sera assisté de l’Italien Massimo Maffezzoli. 🗞️Communiqué sur https://t.co/3tGWCDILKQ pic.twitter.com/D3IdMRRBY5 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) June 11, 2025

Assistant de Luca Banchi avec la Lettonie

Comme annoncé dès la mi-mai, la SIG Strasbourg a donc jeté son dévolu sur Jānis Gailītis. Une connexion qui n’est pas totalement dû au fruit du hasard : le technicien letton est l’assistant de Luca Banchi en sélection lettone, ce dernier ayant effectué une pige sur le banc strasbourgeois lors de la saison 2022-2023 pour pallier au départ de Lassi Tuovi.

Ancien meneur de jeu en Lettonie, Jānis Gailītis (39 ans) a rapidement basculé sur le banc de touche, où il s’est imposé comme l’un des coachs montants du basket européen. Il a notamment construit sa bonne réputation dans son pays, au sein dans l’une des institutions historiques de Lettonie, le VEF Riga. Devenu assistant de l’équipe (2010-2015) après sa carrière de joueur, il a amené en tant qu’entraîneur principal (2015-2024) sept titres nationaux au club de la capitale (ainsi qu’un championnat letto-estonien, trois Coupe nationales et deux participations aux quarts de finale de la VTB United League).

Une saison réussie en Allemagne

En cette saison 2024-2025, Jānis Gailītis a franchi un nouveau cap en rejoignant la Bundesliga avec Mitteldeutscher BC. Malgré un budget modeste, il a emmené le club de la ville de Weissenfels jusqu’au titre en Coupe d’Allemagne, ainsi qu’en playoffs, éliminé par le Bayern Munich en quart de finale de Bundesliga. Troisième de l’élection de l’entraîneur de l’année outre-Rhin, le technicien va désormais s’attaquer au championnat de France et à la Betclic ELITE. « C’est l’un des coachs les plus prometteurs d’Europe et on espère grandir avec lui pendant les prochaines années », indique le directeur sportif Nicola Alberani dans le communiqué du club. Travailler dans la continuité serait déjà gage d’une saison réussie pour Strasbourg.

Car depuis trois ans, les entraîneurs se succèdent dans le Bas-Rhin. Depuis le départ de Lassi Tuovi mi-novembre 2022, quatre techniciens se sont succédés (Banchi, Cancellieri, Vila et Drouot), chacun n’excédant jamais une saison sur le banc strasbourgeois. Jānis Gailītis va tenter d’enrayer cette succession de head-coachs au sein d’une SIG qui repart dans un processus de reconstruction, en misant notamment sur des jeunes joueurs français à potentiel.