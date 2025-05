La SIG Strasbourg proche d’un accord avec Jānis Gailītis, le bras droit de Banchi

La SIG Strasbourg avance sur son futur banc. Selon nos informations, le club alsacien est proche d’un accord avec Jānis Gailītis, actuel entraîneur du Mitteldeutscher BC en BBL, pour prendre la tête de son équipe professionnelle dès l’été 2025. Connu pour avoir été le bras droit de Luca Banchi, ancien coach de la SIG, en sélection nationale lettone, le technicien de 40 ans s’apprête à découvrir un nouveau championnat. Également dans la short-list, T.J. Parker préfère poursuivre l’aventure au Bayern Munich.

Vainqueur de la Coupe d’Allemagne

Ancien meneur de jeu en Lettonie, Jānis Gailītis (39 ans) a rapidement basculé sur le banc de touche, où il s’est imposé comme l’un des coachs montants du basket européen. Au VEF Riga (2015/24), il a marqué son passage avec sept titres nationaux, un championnat letto-estonien, trois Coupe nationales et deux participations aux quarts de finale de la VTB United League, avant de tenter l’expérience allemande.

En juin 2024, il s’est engagé avec Mitteldeutscher BC, où il réalise une incroyable saison (8e avec 17 victoires en 32 matches), malgré un budget modeste, aux côtés de l’ex-MVP de Pro B, Tyren Johnson, et du préparateur physique français Samuel Covelli, ancien de la… SIG.

Troisième meilleur coach de l’année

Le MBC, qui luttait contre la relégation depuis des années (toujours entre la 13e et la 16e place depuis son retour en BBL en 2017), a remporté la Coupe d’Allemagne, le premier trophée national majeur de son histoire, en février, éliminant successivement le Bayern Munich et Bamberg. Huitième du championnat, tombé de peu chez l’ALBA Berlin mardi soir lors du premier match des play-in (78-81), Mitteldeutscher jouera sa qualification en playoffs jeudi contre Oldenburg.

Avec 18% des voix, le natif de Riga a terminé troisième de l’élection de l’entraîneur de l’année derrière Jesus Ramirez (31%, Braunschweig) et Danny Jansson (28%, Heidelberg). De quoi attirer les convoitises, dont celles du directeur sportif de la SIG Nicola Alberani, qui va rester à la barre selon les DNA.

Retrouvailles indirectes avec la SIG

Gailītis n’est pas totalement étranger à la maison SIG. Depuis 2021, l’ex-sélectionneur des U16 (vice-champion d’Europe 2014) et U18 de la Lettonie est en effet assistant de Luca Banchi avec l’équipe nationale lettone, et il avait déjà croisé la route du club alsacien en 2021 en BCL, perdant sur un buzzer beater de Bonzie Colson à l’aller puis en double prolongation au retour au Rhénus. Sa future arrivée s’inscrit donc dans une certaine continuité, avec la volonté de retrouver une équipe ambitieuse sur la scène nationale et européenne.