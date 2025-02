Espagne, Allemagne, Italie, France : les équipes EuroLeague au tapis pour les tournois de mi-saison !

Si le Panathinaikos a remporté la Coupe de Grèce, le Fenerbahçe celle de Turquie, l’Étoile Rouge le trophée en Serbie et le Zalgiris Kaunas le titre en Lituanie, les grands championnats d’Europe de l’Ouest auront vu les équipes d’EuroLeague ne pas aller au bout.

Killian Tillie titré avec Malaga

En France, lors de la Leaders Cup, Paris, le tenant du titre, est tombé dès les quarts de finale avant que Monaco ne cède en finale après avoir sorti l’ASVEL en demi-finales. En Espagne, Malaga continue sa belle histoire à la Copa del Rey. L’équipe de Killian Tillie (pas dans les 12 pour ce match) a battu le Real Madrid en finale. Et ce avec la manière : 93 à 79 !

En Allemagne, c’est le Mitteldeutscher Basketball Club de Tyren Johnson et du préparateur physique français Samuel Covelli qui s’est imposé, qui plus est à domicile. Le club plus connu sous le nom de son sponsor, Syntainics MBC, a dominé Bamberg en finale (97-87) au lendemain de son exploit face au Bayern Munich.

Trente confirme sa suprématie en Italie

Si le titre du Syntainics MBC, 10e de la saison régulière de BBL, est peut-être une surprise, ce n’est pas forcément le cas de celui de Malaga ou encore de Trente en Italie. Leader de Serie A avec deux victoires d’avance sur Milan (4e), le club du Trentin-Haut-Adige a dominé les débats face à Milan en finale (79-63), en remportant les quatre quart-temps. Fabien Causeur n’a pas participé à la finale pour Milan.