Sylvain Francisco couronné avec Kaunas : 6e coupe consécutive pour le Zalgiris

Sylvain Francisco a participé à prolonger la tradition victorieuse du Zalgiris Kaunas avec la Coupe de Lituanie. Vainqueur de Lietkabelis en demi-finale, l’équipe d’EuroLeague a difficilement pris le meilleur sur Neptunas Klaipeda en finale (89-91) pour soulever son 6e trophée de suite dans cette compétition.

Après avoir assez facilement contre l’un des adversaires de la JL Bourg en EuroCup, le Lietkabelis, Sylvain Francisco et ses partenaires ont éprouvé bien plus de difficultés face au modeste 7e (sur 10) du championnat lituanien. Mené jusque dans les toutes dernières secondes de jeu, le Zalgiris a pu compter sur des lancers francs de Deividas Sirvydis, et un dernier raté de Neptunas, pour finalement l’emporter. Son joueur français a bien contribué à la victoire de son équipe en inscrivant 16 points (5/15 aux tirs), 7 rebonds et 5 passes décisives en 30 minutes de jeu.

Le Zalgiris Kaunas est l’une des rares équipes d’EuroLeague à avoir gagné sa coupe nationale ce week-end, après les défaites en finale de l’AS Monaco en Leaders Cup et du Real Madrid en Copa del Rey.