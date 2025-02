L’apothéose pour Le Mans, vainqueur de la Leaders Cup 2025 !

Le Mans a réalisé une performance invraisemblable ce dimanche 16 février en remportant la Leaders Cup 2025. Avec un effectif réduit, le MSB a gagné un troisième match en trois jours. Et quel match ! Devant toute la rencontre, la formation de Guillaume Vizade a battu Monaco en finale sur le score de 104 à 96. Le club sarthois devient le plus titré de l’histoire de la Leaders Cup / Semaine des As (4 trophées). Auteur de 25 points en finale, Trevor Hudgins termine MVP de cette édition 2025, organisée au Palais des Sports de Caen-la-mer.

N’ayant rien à perdre, Le Mans est entré dans la rencontre complètement relâché. Au point de vite prendre une avance confortable qui n’a fait que grandir jusqu’à ce que Vassilis Spanoulis ne soit obligé de prendre un premier temps-mort. Mais le MSB était déjà +18 (10-28) avec déjà 10 points de Williams Narace et Léopold Delaunay qui étaient sur une nuage.

A Caen,