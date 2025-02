[Live] La finale de Leaders Cup Monaco – Le Mans

Suivez le live commenté de la finale de la Leaders Cup 2025 entre Le Mans et l’AS Monaco.

19h39 : 1/2 aux lancers francs pour Mike James. Derrière, Jaron Blossomgame prend sa troisième faute et Tray Buchanan fait passer Le Mans à +20 (32-52) sur deux lancers francs. Toujours sur le parquet, Blossomgame met une claquette dans la foulée (34-52, 18′).

19h36 : Nouveau 3+1 pour Trevor Hudgins sur la tête de Petr Cornelie ! 48 à 31, avant deux lancers francs du héros de la demi-finale, ce qui ramène le MSB à +19 (31-50, 17′).

19h31 : Okobo maintient Monaco dans le match (12 points après 15 minutes) en marquant 5 points de suite (27-41, 15′) après un 3-points de Narace (15 points !) qui a donné jusqu’à 19 points d’avance aux siens (22-41).

19h25 : Si Okobo marque le premier 3-points monégasque, Trevor Hudgins en réussit un à son tour sur un tir sur une jambe, réussi (avec de la réussite certes) avec la faute ! 34 à 19 après le lancer franc inscrit.

Fin du 1er quart-temps : Le Mans mène 28 à 14

19h22 : Monaco passe un 4-0 à la fin du premier quart-temps pour revenir à -14 (14-28). Delaunay et Narace sont à 10 points chacun côté MSB.

19h18 : Vassilis Spanoulis arrête enfin le jeu ! Le Mans mène de 18 points, oui de 18 points (10-28). Narace a encore marqué à 3-points et Delaunay en transition.



😱 28-10 POUR LE MANS FACE À MONACO ! 🔥 Finale de la #LeadersCup dispo en direct et gratuitement sur YouTube : https://t.co/Ix4KNAPFWp @MSB_Officiel pic.twitter.com/PE2A3wvPaM — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 16, 2025

19h16 : Elie Okobo marque à distance mais Delaunay, au four et au moulin, inscrit un 3-points en sortie d’écran porteur. +13 ! (10-23).

19h14 : Faute technique pour Papagiannis qui permet au Mans de mener… de 10 points ! 18 à 8 pour l’équipe de Guillaume Vizade. Et troisième faute du pivot grec dans la foulée, lors de la bataille au rebond. Narace en profite pour accentuer l’avance (8-20, 7′).

19h11 : Beau service de Delaunay pour Williams Narace sur pick and roll. Déjà auteur d’un 3-points sur pick and flair plus tôt, l’ailier-fort camerounais donne 8 points d’avance aux Sarthois (8-16).

19h08 : Sortie pour 2 fautes d’Abdoulaye Ndoye mais Yeguete donne 7 points d’avance au MSB (4-11) avant que Jaiteh ne réduise l’écart en conclusion d’un pick and roll avec Loyd.

19h04 : Drive and kick pour le MSB pour un 3-points dans le corner de David DiLeo sur transition. Le Mans prend l’avantage (4-5). Léopold Delaunay l’accentue, toujours sur contre-attaque (4-7), par deux fois (4-9).

19h02 : Première possession et faute provoquée par Mouhammadou Jaiteh face à Yeguete. 2/2 aux lancers francs (2-0). Wilfried Yeguete répond aux deux lancers (2-2) suite à une possession à 2 rebonds offensifs. Mike James redonne l’avantage à Monaco (4-2).

19h01 : Le cinq majeur du Mans : Hudgins, Delaunay, Ndoye, DiLeo et Yeguete.

19h : Le cinq de Monaco : Mike James, Jordan Loyd, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame.

18h55 : Les trois arbitres de cette finale de Leaders Cup 205 sont Mehdi Difallah, Maxime Boubert et Joseph Bissang.

18h55 : Pour cette finale, Vassilis Spanoulis a choisi de se passer de Donatas Motiejunas. Vitto Brown (blessé) est l’autre joueur en civil. Nick Calathes est donc sur la feuille de match pour la première fois du tournoi.

18h53 : L’AS Monaco et Le Mans sont les trois clubs les plus titrés de l’histoire de la Leaders Cup. Leur dernière finale remonte à 2018, une finale… Monaco – Le Mans à Disney, remportée par Monaco.