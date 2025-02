Vassilis Spanoulis prône l’humilité avant la finale Monaco – Le Mans : « L’argent ne fait pas toujours le succès »

Ce dimanche, Vassilis Spanoulis a l’opportunité de remporter son premier titre en tant qu’entraîneur de l’AS Monaco. Opposé au Mans en finale de la Leaders Cup, le technicien grec veut confirmer les progrès de son équipe et valider le travail accompli ces derniers mois.

Une première mi-temps décevante, une réaction saluée

Lors des quarts de finale contre la JL Bourg vendredi, Monaco avait énervé son coach en encaissant 51 points en première mi-temps. L’entraîneur a cette fois été satisfait de la réaction de ses joueurs contre l’ASVEL, où la défense a été bien plus solide et l’attaque plus fluide, avec un total de 22 passes décisives. Son degrés d’exigence a été respectée :

« Je suis venu dans cette équipe pour gagner des titres. C’est mon objectif. Je donne toujours tous mes crédits aux joueurs. Je suis une personne demandante, d’abord pour moi-même, et ensuite avec mes joueurs et je veux les faire progresser. Quand tu aimes quelqu’un comme tes enfants, tu demandes parfois beaucoup, tu crois en eux et tu veux les aider à s’améliorer. Tu veux les sortir de leur zone de confort pour qu’ils puissent faire de leur mieux. Ils le comprennent et ce n’est pas personnel. Tout le monde doit continuer à progresser, travailler dur, penser au basketball et à comment s’améliorer à titre personnel et collectif. »

De l’outsider au favori : un nouveau rôle à assumer

En 2023, Vassilis Spanoulis était en finale de la Coupe de Grèce avec Peristeri, mais dans la peau de l’outsider face à l’Olympiakos. Son équipe avait perdu 85 à 57. Cette fois, la situation est différente. « Pour Peristeri, être en finale, c’était quelque chose d’incroyable, historique. Et l’année d’après au Final Four de la BCL. C’est un objectif différent. Ici (à Monaco), on a plus de chances, mais c’est un match de 40 minutes, et la victoire dépend de comment on approche le match. » En soit, le technicien grec rappelle le besoin d’humilité. « C’est la plus grosse erreur que font les équipes qui sont favorites. On doit respecter les autres avant tout le monde. Et nous respecter nous-mêmes. » Car Le Mans est une bonne qui équipe qui a déjà battu la Roca Team en novembre dernier – ce qui avait entraîné le départ de Sasa Obradovic et l’arrivée de Spanoulis – avant de l’accrocher il y a trois semaines (74-81), fin novembre.

Vendredi, Vassilis Spanoulis avait d’ailleurs confessé qu’il y avait de la pression sur le début du tournoi. Pour Monaco, après sept ans sans remporter le trophée, ne pas gagner compte-tenu de l’effectif réuni serait une sacrée contre-performance. « L’argent et le budget ne font pas toujours le succès », rappelle Spanoulis, fort de son expérience à l’Olympiakos où il a souvent surperformé face à des équipes plus riches. « L’alchimie, l’acceptation des rôles et le travail collectif sont primordiaux », insiste-t-il. Pour son troisième match en trois jours, Monaco doit remettre les ingrédients mis face à l’ASVEL ce samedi (4 points encaissés après 5 minutes de jeu). « Tout a commencé par une bonne défense ».

Cela repassera par là pour réaliser son objectif est clair : soulever son premier trophée avec la Roca Team et inscrire son nom dans l’histoire du club.