La colère de Vassilis Spanoulis : « On n’a pas respecté le basket »

Pour la 3e année consécutive, l’AS Monaco a échoué dans sa quête de remporter la Leaders Cup. Après l’élimination d’entrée contre la JL Bourg en 2023, celle dans le dernier carré contre Paris en 2024, le club de la Principauté a cette fois échoué sur la dernière manche de la compétition de mi-saison, contre Le Mans.

Et si le MSB a joué une prestation de très haut-niveau, l’AS Monaco peut également s’en vouloir d’avoir fait resurgir l’un de ses défauts caractéristiques : la suffisance. En conférence de presse, son entraîneur Vassilis Spanoulis n’a pas manqué de remettre fortement en cause l’attitude de ses joueurs.

L’AS Monaco trop facile en finale

« On n’a pas respecté le basket, on n’a pas respecté Le Mans », débutait le technicien monégasque, passablement agacé quelques minutes après avoir perdu sa première finale avec l’AS Monaco. « Nous avons pensé que ce serait un match facile, nous avons pensé que nous avions gagné la Leaders Cup le samedi », ajoutait-il.

« On se comporte comme des superstars »

La Roca Team a débuté la rencontre amorphe, sonnée par une formidable équipe mancelle, totalement décomplexée face au double champion de France en titre. « Je suis très déçu », soufflait encore le Grec. « Encaisser 104 points en finale, je n’ai jamais vu ça. On ne mérite pas de gagner. Les attitudes ne sont pas bonnes. On se comporte comme des superstars. » Vassilis Spanoulis n’est pas non plus toujours venu en aide à son équipe, prenant son premier temps-mort à -18 par exemple.

Yeguete et Narace, « killeurs » de l’AS Monaco

Et s’il n’a eu de cesse de pointer du doigt l’attitude de ses joueurs sur cette finale, il a également reconnu la supériorité mancelle ce dimanche soir. « Ils méritent de gagner. Ils ont d’excellentes statistiques, ils ont joué libre. On sait que Le Mans a seulement deux intérieurs, mais leurs deux intérieurs nous ont tué. »

Avant de quitter l’enceinte caennaise, Vassilis Spanoulis a fait poindre un avertissement à ses joueurs, sans désigner de cibles évidemment. « Je pourrais mourir pour cette équipe et ses joueurs mais je dois prendre des décisions. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. Ce n’est pas toujours la faute de quelqu’un d’autre. Je veux jouer avec les joueurs qui veulent gagner. » À voir si des décisions fortes seront prises par Vassilis Spanoulis au sortir de la trêve internationale de février…

