William Pfister attendu à la SIG Strasbourg la saison prochaine

William Pfister (2,03 m, 30 ans) va découvrir un nouveau défi la saison prochaine. Selon nos informations, l’intérieur de Saint-Quentin va rejoindre la SIG Strasbourg, club de sa ville natale. Une belle récompense pour ce joueur combatif, passé de la Nationale 1 au GET Vosges et Caen à la scène européenne avec le SQBB, et qui va connaître sa première expérience chez une équipe installée de longue date en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR William PFISTER Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 30 ans (05/01/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,3 #181 REB 4,8 #26 PD 0,8 #162

Un retour aux sources pour Pfister

Natif de Strasbourg où il a commencé le basket avant de s’installer à Lyon, William Pfister va retrouver ses racines en rejoignant la SIG, après avoir passé les cinq dernières saisons sous le maillot de Saint-Quentin. Pilier de l’équipe picarde promue en première division l’an passé, il a continué d’assumer un rôle de soldat dans l’élite (4,3 points et 4,8 rebonds en 27 matchs de Betclic ÉLITE cette saison).

Solide dans les tâches de l’ombre, Pfister a également goûté à la Basketball Champions League (2,9 points et 4 rebonds en 9 matchs), poursuivant ainsi son impressionnante progression depuis ses débuts professionnels en Nationale 1 avec le GET Vosges puis Caen. Il avait quitté le club normand à l’été 2020 grâce à une clause en cas de non-montée, et s’était immédiatement imposé au SQBB.

Avec ce retour à Strasbourg, l’ancien joueur de la NCAA (St. Francis Brooklyn) va pouvoir évoluer devant les siens et tenter de franchir un nouveau cap dans sa carrière, dans une équipe qui se veut ambitieuse.