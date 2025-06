L’ADA Blois conserve trois cadres pour la saison prochaine

Dans l’optique de jouer le titre en Pro B la saison prochaine, l’ADA Blois vient d’annoncer que trois joueurs allaient rester dans son effectif. Timothé Vergiat, meilleur marqueur de l’équipe va vivre une cinquième saison au Jeu de Paume. Talis Soulhac (1,88 m, 18 ans), meilleur jeune de Pro B, va lui aussi poursuivre sa progression sous le maillot vert. Romuald Morency (2,02 m, 29 ans), quand à lui, a été confirmé le lendemain et pourra apporter son expérience pour jouer la montée.

Meilleur marqueur des verts la saison passée (13.8 points à 43.4% au tir dont 42.6% à trois points), Vergiat s’est imposé comme un des piliers de l’ADA depuis son arrivée en 2021. Né à Roanne, l’arrière shooteur était convoité par le club de sa ville de naissance mais a choisi de rempiler pour une cinquième saison à Blois.

Arrivé au Club durant l’été 2021, notre Blésois connaît la maison par coeur et ne s’en lasse pas ! Dès septembre prochain, Timothé rempilera pour une 5ème saison consécutive sous nos couleurs 🤩 #ADABlois #ProB pic.twitter.com/8m3qbAdA7N

Passé par le Pôle France, le sniper a gravi les échelons un à un, au point de devenir vice-champion olymoique de basket 3×3. David Morabito, son entraîneur, a déclaré : « Heureux que Timothé poursuive l’aventure avec nous pour confirmer la meilleure saison de sa carrière et qu’il continue de s’imposer comme un joueur référencé en LNB. »

Âgé de seulement 18 ans, Talis Soulhac a été élu meilleur jeune de Pro B la saison passée. Lors de cet exercice, il affichait des moyennes de 8.5 points et 2.9 passes à 42.3% au tir en 26 matchs (16 minutes). Au fur et a mesure que les journées passaient, Soulhac s’est imposé comme un joueur important de l’effectif de David Morabito jusqu’à remporter cette distinction.

Lui aussi passé par le Pôle France, le meneur a découvert le monde professionnel en 2024-25 et a confirmé les attentes qui étaient placés en lui. Il enchaînera une deuxième saison consécutive sous le maillot vert pour continuer de se développer. A son sujet, son entraîneur a déclaré : « Après une excellente première saison durant laquelle Talis a pu se montrer dans le championnat, il sera davantage responsabilisé au sein de l’effectif l’année prochaine et aura toutes les cartes en main pour exploser. »

Annoncée le lendemain, la « prolongation » de Romuald Morency risque de satisfaire les supporters blésois. Homme à tout faire des deux côtés du terrain, considéré comme un des joueurs les plus importants de l’équipe, l’ailier fort portera encore le maillot vert la saison suivante. L’année passée il affichait des moyennes de 8.5 points (53.3% au tir) et de 6.1 rebonds, couplées à une intensité qui n’est pas retranscrite sur la feuille de match.

Pour sa première saison au Club, Romuald a pu apporter son expérience et sa polyvalence. Des atouts importants sur lesquelles nous pourrons nous appuyer puisqu’il sera toujours présent dans les rangs de l’ADA #ADABlois #ProB pic.twitter.com/Sg6zp7uASp

Lui aussi passé par le Pôle France, puis par Cholet , il a commencé sa carrière en Pro B. Solide sous les couleurs de Poitiers Vichy et Antibes , il se fait remarquer et Gravelines-Dunkerque lui offre sa chance dans l’élite. Après trois saisons pleines, il connait une situation d’échec à Strasbourg avant de revenir en deuxième division dans des équipes qui jouent le titre ( Orléans puis Blois). Désormais fort d’une grande expérience, il est un des piliers de cette équipe de l’ADA. Son entraîneur, David Morabito, a par ailleurs déclaré : « Romuald est le régulateur et le métronome de l’équipe, capable d’apporter des deux côtés du terrain. Après l’une de ses meilleures saisons statistiques, il y a une volonté d’être dans la continuité la saison prochaine« .