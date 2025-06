Vague de départs à l’ADA Blois, dont Siyani Chambers et Thomas Hieu-Courtois

Arrivé deuxième de la saison régulière derrière le champion Boulazac, l’ADA Blois était tête de série pour accéder à la Betclic ELITE au début des barrages d’accession. Leur rêve de montée s’est brusquement arrêté en quarts de finale face à la JA Vichy, mettant fin à « cette saison 2024-2025 qui restera comme marquante dans l’Histoire de notre club », dixit d’Abeille des Aydes dans son communiqué. Seulement, cela n’empêche pas le départ de six joueurs de l’effectif.

💚 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 💚 Cette saison 2024-2025 restera comme marquante dans l'Histoire de notre Club. Parmi les joueurs ayant contribué aux nombreux succès obtenus, 6 d'entre eux sont libres et vont partir pour de nouvelles aventures 🏀 ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/KE8EkKQJii — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) June 3, 2025

Dans un communiqué, l’Abeille des Aydes a annoncé le départ de Thomas Hieu-Courtois (2,00 m, 29 ans), l’ailier-fort qui avait fait son retour au club en 2023 après y être passé entre 2016 et 2018. Habitué de la Pro B, Hieu-Courtois apportait son expérience et son calme au sein du vestiaire blésois, tout en contribuant à hauteur de 8,4 points à 45,3% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 2,8 passes décisives par match en 21 minutes de moyenne. « Nous souhaitons remercier particulièrement Thomas qui a porté notre maillot durant 4 saisons », a insisté le club en officialisant également le départ de cinq autres joueurs.

PROFIL JOUEUR Thomas HIEU-COURTOIS Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 29 ans (17/11/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 8,4 #114 REB 4,3 #57 PD 2,8 #65

Autre départ de taille : le meneur titulaire Siyani Chambers (1,83 m, 31 ans) part pour de nouvelles aventures après avoir porté le collectif blésois vers cette belle deuxième place. Deuxième meilleur scoreur de l’équipe avec 13,4 points, le meneur passé par Harvard s’est aussi illustré dans la distribution tout au long de la saison avec un moyenne de 5,8 passes décisives, ce qui en fait le troisième meilleur passeur de Pro B. Son match à 13 passes décisives début décembre avait marqué les esprits, établissant alors le record de la saison.

PROFIL JOUEUR Siyani CHAMBERS Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 31 ans (14/12/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 13,4 #21 REB 1,9 #200 PD 5,8 #3

L’un de ses remplaçants, le meneur dynamiteur Gaétan Meyniel (1,89 m, 24 ans), quitte lui aussi le navire, après une saison sous les couleurs vertes du club. À la relance après un début de saison compliqué au Portel, Meyniel a su retrouver de l’impact en sortie de banc : 6,8 points, 2,5 rebonds, et 3,9 passes décisives en 16 minutes de moyenne, sur une demi-saison intéressante. Il est attendu à Denain. Arrivé il y a moins d’un mois en tant que remplaçant médical, Jordan Davis (1,88 m, 28 ans) ne s’éternise pas dans le Loir-et-Cher après un passage mitigé. Présenté comme un bon scoreur, l’Américano-azerbaïdjanais tournait à 8,5 points, 2,5 rebonds et 3,3 passes ; mais il a déçu lors des playoffs avec un match à 2 points face à Vichy lorsque l’équipe était au bord du gouffre.

PROFIL JOUEUR Gaetan MEYNIEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 24 ans (15/07/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 1,4 #220 REB 1,3 #195 PD 2,1 #76

Après avoir confirmé son ascension entamée en NCAA puis en Suède, Flo Thamba (2,08 m, 26 ans) part pour de nouveaux horizons, sans doute en quête d’un rôle plus important. Champion NCAA avec Baylor, l’intérieur congolais valait 8,1 points à 67,4% et 4,1 rebonds en seulement 16 minutes, montrant l’étendue de ses qualités athlétiques match après match. Warren Williams (2,07 m, 26 ans), dont l’apport était plus anecdotique, complète cette vague de départs. Arrivé de Lorient (NM1) en février, l’Américain était venu densifier la rotation au poste 5, avec 7 minutes de jeu pour 1,6 point et 2 rebonds de moyenne. Dans le sens des arrivées, seul le jeune intérieur Yasmin Mambo a pour le moment rejoint les Blésois, en provenance de Rouen. La fenêtre de mercato s’annonce encore agitée à l’ADA !