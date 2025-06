Isaac Guedegbe signe à Bourg, Roanne « regrette son départ »

Championne de France Espoirs et victorieuse du Trophée du Futur, la JL Bourg repartira avec seulement quatre survivants du doublé : Khadim Kane, Léni Monnet, Juwan Ekanga-Ehawa et Louka Milanese. Mais comme annoncé, le club bressan a mis la main sur un nouveau prospect prometteur en la personne d’Isaac Guedegbe (1,78 m, 17 ans).

Recrutement 🔥 L'avenir à l'horizon. Isaac Guedegbe rejoint la JL Bourg pour les 3 prochaines saisons ! Ce joueur prometteur, formé à la @ChoraleRoanne, intégrera notre effectif professionnel élargi et notre équipe U21. 📝https://t.co/K0l3Qr5EnM pic.twitter.com/Dl4un1G8D1 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 12, 2025

Un contrat stagiaire avec possibilité de le voir chez les pros ?

Très prometteur et très en vue lors de l’ANGT d’Istanbul, Isaac Guedegbe a exercé une clause libératoire dans son contrat avec Roanne, dont il disposait depuis la relégation l’an dernier. Dans l’Ain, celui qui est arrivé à la Chorale quand il avait dix ans s’est vu proposer un bail de trois ans, un contrat stagiaire et une participation aux entraînement de l’équipe de Frédéric Fauthoux.

Auteur de 14,7 points, 2 rebonds et 5,8 passes décisives de moyenne, il a tenu une importance capitale dans le titre de champion Espoirs Pro B de la Chorale, lui qui avait déjà remporté la Coupe de France U17 2023 avec son club formateur. Il poursuivra désormais sa formation chez le voisin burgien.

PROFIL JOUEUR Isaac GUEDEGBE Poste(s): Meneur Taille: 178 cm Âge: 17 ans (31/12/2007) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs Pro B PTS 14,7 #23 REB 2 #195 PD 5,8 #4

« L’École des Meneurs – arrières de la JL n’est pas un vain concept, mais bien un angle déterminé de développement de caractéristiques de leadership et de personnalités compatibles avec la recherche de performance », explique le consultant bressan, François Lamy. « C’est cet angle qui a séduit Isaac et son entourage. L’axe de progression physique est évident, mais pour un joueur né un 31 décembre 2007, Isaac dispose déjà d’une panoplie technique et d’une personnalité affirmée, permettant de visualiser une trajectoire professionnelle.

Excellent étudiant, il sera à 100% basket la saison prochaine, après avoir validé son bac scientifique cet été. Isaac avait une clause de libération dans son contrat avec la Chorale consécutive à la relégation sportive de la saison dernière. Le club de Roanne regrette le départ d’Isaac et nous allons faire en sorte de conserver de bonnes relations avec eux à travers des opérations communes sur lesquelles nous réfléchissons. »