ITW avec Isaac Guedegbe après l’ANGT : « Je suis plutôt satisfait de mes performances »

Isaac Guedegbe (1,78 m, 16 ans) a vécu un sacré week-end d’Istanbul. Invité de dernière minute pour rejoindre la NextGen Team d’Istanbul coachée par Doğuş Balbay, le meneur de la Chorale de Roanne a été nommé capitaine et pris de grosses responsabilités sur le tournoi. Aux côtés des trois autres Français plus référencés avant le tournoi, Jahel Trefle (2,08 m, 16 ans), Louka Letailleur (1,98 m, 16 ans) et Christopher Ebunangombe (1,96 m, 17 ans), il a pris place dans le cinq majeur et mené les siens jusqu’en finale. Au terme des quatre rencontres, il a tourné à 13 points à 42,9% de réussite à 3-points, 1,8 rebond, 7 passes décisives, 3 balles perdues et 4,5 fautes provoquées pour 16,5 d’évaluation en 25 minutes.

Malgré ce tournoi réussi, l’ancien joueur des Enfants du Forez conservait « un petit sentiment de déception à cause de la défaite en finale » à son retour en France. « Malgré tout, je suis très fier de l’équipe, a-t-il nuancé à notre micro. On s’est rencontré seulement trois jours avant le début du tournoi et on a réussi à se qualifier. On est allé chercher trois victoires qui n’étaient pas faciles, j’ai beaucoup de fierté et de reconnaissance envers le staff et mes coéquipiers. » Pour lui, l’expérience collective du Mega Belgrade a fait la différence ce dimanche 1er décembre. « Ils ont fait une très belle finale. On sait que ce sont des joueurs qui se connaissent depuis longtemps et qui s’entrainaient ensemble depuis plusieurs mois. Il ne nous a pas manqué grand-chose, peut-être quelques jours d’entraînement en plus. Ça nous aurait permis d’être mieux préparés et potentiellement d’avoir une meilleure entente sur le terrain. Mais je reste tout de même satisfait de notre finale », a-t-il poursuivi.

Son association avec l’intérieur français Jahel Trefle a été le cœur de la réussite de NextGen Istanbul sur cette fin de semaine. Si les deux hommes ne se connaissait « pas personnellement avant le début du tournoi », ils avaient « déjà joué plusieurs fois l’un contre l’autre ». « Mais c’est pendant le tournoi Next Gen qu’on a vraiment appris à se connaître. On s’est directement bien entendu sur le terrain et en dehors », a témoigné Isaac Guedegbe. De quoi former un axe fort pour cette équipe montrée de toute pièce, avec une sélection dans le cinq de la compétition pour l’Audois, pensionnaire du centre de formation de la SIG Strasbourg. A titre personnel, le cousin de l’espoir de l’ASVEL Theo Guedegbe (1,97 m, 17 ans) s’est dit « plutôt satisfait de ses performances. Surtout d’un point de vue collectif, d’avoir pu aider l’équipe à avoir des victoires, de faire un 3/3 en poule et d’accéder à la finale. » L’expérience dans sa globalité l’a semble-t-il marqué. « J’ai très bien vécu le tournoi. Notamment grâce aux rencontres que j’ai pu faire avec les coéquipiers, le staff et aussi mes adversaires. Ça restera une très belle expérience pour moi. »

Cette sélection et surtout ses performances illustrent les progrès tangibles d’Isaac Guedegbe avec la Chorale de Roanne. Son invitation de dernière minute ne l’a pas formalisé, lui qui n’émet aucune complainte au sujet de sa réputation jusqu’ici relativement peu connue, même en France. « Je ne sais pas si on peut dire que je suis un joueur passé sous les radars. J’ai eu la chance d’être invité et j’en ai profité pour montrer mes qualités et ce que j’étais capable de faire à l’échelle européenne », apprécie-t-il, tout simplement. Ce fan de Kyrie Irving, qui dit s’inspirer du jeu du meneur des Dallas Mavericks (NBA), va pouvoir se servir de son expérience à l’ANGT. « Ça m’a surtout permis d’avoir une vision plus large du basket européen. »

13.5 PTS I 8.5 AST I 20 PIR in 2 games today✔️ MVP of Day 2 is Isaac Guedegbe from Next Gen Istanbul⚡️#NextGenEuroLeague I #adidasbasketball pic.twitter.com/zJUmUxvQJw — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2024

« Mon principal axe de progression est clairement basé sur mon physique »

Son quotidien est marqué par le lycée, son rôle majeur dans le centre de formation de la Chorale de Roanne mais aussi son intégration dans le groupe élargi de l’effectif professionnel. « L’intégration au sein du groupe professionnel s’est très bien passée », raconte-t-il. « On a un groupe composé de jeunes joueurs pros comme Mathis Courbon (1,95 m, 19 ans), Shawn Tanner (1,94 m, 23 ans). Il y a aussi des vétérans avec plus d’expérience comme Maxime Roos et Antoine Diot. Cet environnement me permet d’avoir des conseils de joueurs expérimentés et de me sentir à l’aise avec d’autres joueurs, qui se rapprochent plus de ma tranche d’âge. » Sous les ordres de Thomas Andrieux, il se sent de plus en plus en confiance. « Les entraînements se passent très bien. Plus le temps avance, plus je sens une réelle progression. Je suis plutôt satisfait pour l’instant. Comparé au groupe Espoirs, pour moi, la réelle différence c’est l’exigence et l’importance portée aux détails. » Pour parvenir à évoluer en compétition au niveau professionnel, Isaac Guedegbe a toutefois encore des progrès à faire. « Pour moi, mon principal axe de progression est clairement basé sur mon physique. Lorsque j’aurais passé ce cap, je pourrais accéder au monde professionnel« , estime celui qui est né le 31 décembre 2007, et qui pourrait encore être U17 à un jour près. Une progression qui pourrait également lui permettre de se faire repérer par Elise Prodhomme, la sélectionneuse de l’équipe de France U18, en prévision de l’Euro de la catégorie, à l’été 2025. « Faire partie du groupe U18 de l’équipe de France est l’un de mes objectifs. Représenter ma nation serait vraiment une grande fierté pour moi », assure-t-il. Pour cela, il va falloir retourner au charbon dès ce vendredi 6 décembre contre Antibes et Gabriel Veras (1,82 m, 17 ans), autre meneur montant de la génération 2007.