Les sélectionneurs des équipes de France jeunes 2025 : Prodhomme, Hay et Body promus, Nelhomme de retour

La Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé la liste des 10 équipes de France jeunes de l’été 2025. On y retrouve les techniciens fédéraux installés, Stanislas Hacquard, Julien Egloff, Nicolas Absalon ou encore Vincent Bourdeau sur les plus jeunes catégories, la plupart des joueurs et joueuses de ces génération étant encore sous le joug de la Fédération.

A partir des U18 masculins et U19 féminines, la direction technique s’appuie sur les techniciens des clubs. C’est ainsi qu’Elise Prodhomme succède à Régis Boissié sur les U18, elle dont elle était l’assistant à l’Euro U18 2024, après avoir conduit les U20 féminines au titre de champion d’Europe 2023. Si chez les U19 féminines Aurélie Bonnan va poursuivre le travail entrepris avec la génération 2006-2007 sur l’Euro U18 2024, Ruddy Nelhomme va relever le difficile challenge chez les U19 masculins. L’ancien assistant-coach de Vincent Collet en équipe de France A va préparer un Mondial où les Bleuets devront certainement se passer de leurs deux leaders Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) et Noa Essengue (2,05 m, 17 ans), attendus à la prochaine Draft.

Enfin, en U20, Emmanuel Body, coach de La Roche Vendée en LFB, va s’occuper des filles alors que Mickaël Hay succède à Guillaume Vizade chez les garçons, comme annoncé. Un passage de témoin logique puisque l’actuel coach de l’Élan béarnais n’était ni plus ni moins que l’assistant-coach de Guillaume Vizade ces derniers étés.