Guillaume Vizade n’est plus l’entraîneur de l’équipe de France U20

Après un parcours parfait à la tête de l’équipe de France U20 – deux titres de champion d’Europe en deux compétitions –, Guillaume Vizade (42 ans) ne repartira pas à la tête des Bleuets pour un troisième été consécutif. L’entraîneur du Mans a reçu une offre de prolongation de la part de la FFBB mais n’a pas donné suite. « C’est un choix réfléchi », assume-t-il, lui qui était cependant enclin à intégrer le staff de l’équipe de France A.

Une décision qui a créé un appel d’air à l’étranger… Au vu de ses brillants états de service avec les U20, le Clermontois a reçu plusieurs propositions de sélections étrangères. De quoi inquiéter la fédération, loin d’être enchantée à l’idée de potentiellement perdre un technicien d’avenir. « Je reste dans le giron des coachs des équipes nationales françaises », rassure Vizade. « Je ne répondrai pas aux sollicitations d’autres équipes nationales pour le moment. » Ainsi, son été 2025 pourrait plutôt s’écrire aux États-Unis, certainement dans un staff de Summer League, où il a déjà reçu de l’intérêt.

14 matchs officiels : 13 victoires, 2 titres

Devenu assistant de Jean-Aimé Toupane chez les U20 lors de l’été 2020, Guillaume Vizade a ensuite également officié en tant qu’adjoint de Frédéric Crapez en 2022 puis a été nommé sélectionneur en janvier 2023. Son premier Euro, avec la génération 2003, s’est conclu dans l’apothéose d’une finale gagnée en prolongation contre Israël (89-79), avant la récidive en 2024. Passé un premier tour où l’ancien vichyssois aura connu sa seule défaite avec les Bleuets (72-76 contre la Serbie), ses joueurs sont allés chercher le doublé, avec notamment un énorme tir au buzzer de Noah Penda en quart de finale contre l’Espagne.

« Guillaume est tellement passionné de fou et il a une envie de gagner monstrueuse », nous disait Alexandre Bouzidi après le sacre. « Il veut transmettre cela à ses joueurs. En dehors du terrain, c’est une crème, j’ai adoré sa manière d’être et je parle au nom de l’équipe là. Jour après jour, on a appris à le connaître et c’est vraiment un grand coach. J’ai énormément de respect pour l’homme. » Pour lui succéder, plusieurs noms circulent, à commencer par celui de son ex-adjoint, Mickaël Hay.