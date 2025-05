Le gang des Lyonnais reste à La Rochelle : après Hergott, au tour de Sanchez et Clerc de prolonger

En termes de football, les débats avaient déjà dû s’atténuer cette saison avec le départ de Thomas Ville vers Boulazac. Dans le vestiaire, le Roannais devait représenter un contrepoids pour l’AS Saint-Étienne avec son ex-entraîneur Julien Cortey, originaire de Neulise. Mais voilà que le technicien va également mettre les voiles, remplacé par Germain Castano.

Les deux fondus de l’Olympique Lyonnais, Lucas Hergott et Jérôme Sanchez vont donc se retrouver bien en position de force dans le vestiaire du Stade Rochelais, sans personne à chambrer ou pour les chambrer, comme ces derniers temps…

Jérôme Sanchez et Gaëtan Clerc jusqu’en 2026

L’ailier originaire de Jonage, qui se remet d’un accident de la circulation, avait déjà rempilé jusqu’en 2027. Il a été imité ce jeudi par son coéquipier, né comme lui en banlieue lyonnaise (à Vénissieux), qui a paraphé une extension d’un an, malgré le retour en Pro B.

« C’était une évidence pour moi de re-signer une saison de plus avec le club. Ma famille et moi sommes très heureux à La Rochelle. Je suis fier de représenter la ville et le Stade Rochelais Basket. Malgré une année difficile, j’avais envie de repartir pour une saison, de me battre, de m’investir dans ce nouveau projet et de continuer à défendre les couleurs du Stade Rochelais Basket. »

Enfin, lui n’est pas connu pour ses accointances avec l’Olympique Lyonnais. Et s’il est aussi né à proximité immédiate de Lyon, à Écully, ses origines le renvoient plutôt à Chambéry, où il est arrivé quand il avait 10 ans. Mais vu qu’un Jérôme Sanchez ne va désormais pas sans un Gaëtan Clerc, puisqu’ils ont déjà joué 149 matchs ensemble avec Boulazac et La Rochelle, il n’était pas question pour le club charentais de ne pas prolonger son capitaine.

Alors, le troisième rhodanien de la bande, qui était arrivé le premier lorsque La Rochelle végétait encore en NM1 (en 2020), a également dit oui pour une saison supplémentaire.

« Je suis très content de prolonger l’aventure pour une sixième année. Après quatre saisons exceptionnelles et une dernière un peu plus compliquée, ça me fait plaisir de continuer à évoluer au sein du club. C’est un nouveau, projet, une nouvelle direction et un nouveau staff et j’avais envie de continuer d’accompagner le Stade Rochelais Basket encore un an. Je suis très attaché au club et à ses valeurs, je suis donc très heureux de re-signer une saison de plus pour redorer le blason et vivre une belle année en Pro B ! »