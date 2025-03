Prolongation jusqu’en 2027 : la belle marque de confiance de La Rochelle envers Lucas Hergott après son accident

Alors que Lucas Hergott pourrait se morfondre sur son sort, renversé par une voiture alors qu’il circulait à velo le mois dernier, le Lyonnais a trouvé une vraie éclaircie dans l’attitude de son employeur à son égard.

En fin de contrat au Stade Rochelais, l’ancien international juniors a été prolongé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Une belle preuve de confiance, alors qu’il n’a finalement que peu eu l’occasion de défendre les couleurs charentaises en match officiel, si l’on ajoute sa rupture des ligaments croisés de novembre 2023 : 33 matchs disputés, sur 72 possibles, en deux ans.

« Les planètes sont alignées, c’est juste trop bien »

« Ici, j’ai trouvé tout ce que je voulais pour m’épanouir sur le terrain et en dehors », apprécie-t-il. « C’est un club qui a fait preuve d’un gros soutien par rapport à ma première blessure, ça montre une confiance énorme. Ça reste un club qui est jeune, qui a de l’ambition. Même si le temps passe, il me reste encore des années à jouer, je le vois comme une progression dans ma carrière, ce projet. Je le fais avec un club qui me tient à coeur, c’est juste idéal. Ce que je recherche maintenant dans ma carrière, je le retrouve ici. Les planètes sont alignées, c’est juste trop bien. Merci à tous les supporters pour leur soutien incroyable. Après ce deuxième accident, j’ai reçu encore plus de messages que l’an dernier, ça montre à quel point j’ai pris de l’importance à leur yeux et c’était trop bien de ressentir leur amour. Sachez que c’est réciproque, je m’épanouis à jouer avec vous et devant vous. Continuez comme ça, je suis très content de m’engager sur le long terme, et c’est aussi grâce à vous… »

Habitué de la Pro B (passé par Saint-Chamond, Fos-sur-Mer, Blois et Aix-Maurienne), il vivait pourtant un rêve éveillé avant son accident de la circulation, dans le cinq majeur d’une équipe de Betclic ÉLITE, et sans démériter en plus (4,9 points à 46%, 2,2 rebonds et 2,3 passes décisives en 19 minutes de moyenne).

Alors qu’il doit de nouveau passer sur la table d’opération dans deux semaines pour se faire retirer une broche à l’épaule, Lucas Hergott va prochainement pouvoir basculer sur sa rééducation, afin d’envisager son retour sur les parquets en octobre 2025. En Pro B, à moins d’un miracle…

😮‍💨 On a profité de cette prolong' pour lui demander de ses nouvelles… Et il vous remercie pour 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 💛#Hergott2027 | #FievreSR pic.twitter.com/u6cocSLTRA — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) March 14, 2025