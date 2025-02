Plusieurs mois d’indisponibilité pour Lucas Hergott (La Rochelle), victime d’un accident de la route

Parmi les plus malchanceux du basket français, Lucas Hergott (2,00 m, 27 ans) mérite, malheureusement pour lui, de figurer en bonne place. En septembre 2020 puis novembre 2023, l’ailier lyonnais avait subi deux ruptures des ligaments croisés du genou droit.

Deux graves blessures qui ne l’avaient pourtant pas empêché de se hisser jusqu’en Betclic ÉLITE, avec La Rochelle. Un championnat où il commençait à montrer des choses intéressantes, à l’image de ses 14 points mi-janvier contre Paris, malgré la galère vécue par le promu rochelais.

Percuté par une voiture à vélo

Quelques jours après la première victoire historique à domicile du club charentais en Betclic ÉLITE (92-90 contre Dijon), Lucas Hergott a été fauché dans son élan. L’ancien ailier de l’ADA Blois a été victime d’un accident de la route mardi matin, percuté par une voiture alors qu’il circulait à vélo. Blessé à l’épaule, il sera indisponible plusieurs mois et sa saison est d’ores et déjà terminée.

🩹 𝗟𝘂𝗰𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗿𝗴𝗼𝘁𝘁 indisponible plusieurs mois. Touché à l'épaule alors qu'il circulait à vélo, Lucas a été victime d'un accident de la route hier matin. Le Club lui apporte tout son soutien et lui souhaite un bon rétablissement ! 💛#BetclicELITE | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) February 5, 2025

Un coup dur de plus au sein d’une carrière individuelle déjà bien chaotique, et une vraie perte pour le coach Julien Cortey, qui va devoir se priver de l’un de ses joueurs les plus engagés en rotation (4,9 points à 46%, 2,2 rebonds et 2,3 passes décisives en 19 minutes de moyenne).