Babacar Mbye quitte Boulazac pour La Rochelle

Barré par ll’arrivée d’Essome Miyem à Boulazac, Babacar Mbye (2,15 m, 23 ans) n’accompagnera pas le BBD en Betclic ÉLITE, malgré un contrat qui courait jusqu’en 2026.

Le géant sénégalo-gambien va rester à l’ombre de la Pro B, avec un ambitieux théorique, embauché par le Stade Rochelais Basket pour les deux prochaines saisons. « On a fait une très bonne pioche avec la signature de Babacar car il a déjà l’expérience de la Pro B », se félicite l’entraîneur Germain Castano. « Il a montré qu’il était capable de donner des minutes. C’est un joueur de grande taille, qui peut dissuader en défense et qui prend aussi beaucoup de rebonds. Offensivement, il a encore une marge de progression mais il est capable de bien finir proche du cercle et a de bonnes mains. C’est un profil intéressant, je sais qu’il va beaucoup progresser chez nous. »

Revenu à Boulazac en 2023, après un crochet par l’ASVEL où il avait dévasté le championnat Espoirs, Babacar Mbye a d’abord vécu des moments difficiles dans le Périgord, tancé par son staff technique pour un manque de professionnalisme et une mentalité douteuse. Mais il a considérablement évolué, a mûri et a beaucoup progressé, au point de s’imposer comme une rotation très crédible du champion de France (4,8 points à 59% et 4 rebonds en 13 minutes de moyenne).

PROFIL JOUEUR Babacar MBYE Poste(s): Pivot Taille: 215 cm Âge: 23 ans (14/02/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 4,8 #206 REB 4 #76 PD 0,3 #255

« Sa première saison pro avait été assez perturbée par des problèmes personnels et des blessures », retraçait son ex-capitaine Clement Cavallo la semaine dernière, tout en le décrivant comme un cuisinier accompli. « Ce n’est pas facile d’être dans une équipe qui a de l’ambition, derrière un joueur qui finit pratiquement MVP (Ousman Krubally). Babs a connu des hauts et des bas mais je suis très content pour lui qu’il ait signé un gros dernier match contre Chartres (11 points et 7 rebonds en 11 minutes). Il a de très belles qualités, c’est un grand pivot avec des vraies mains et un petit tir extérieur. Avoir Ousman à ses côtés tous les jours à l’entraînement l’a fait énormément progresser. Il a encore une belle marge de progression devant lui. J’ai toujours été derrière lui s’il avait un souci parce qu’il fait partie des plus jeunes. Il a pu sortir la tête de l’eau cette saison, se montrer, s’épanouir un peu. » Pour vraiment prendre son envol à La Rochelle ?