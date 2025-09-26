Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname

Betclic ELITE - Dijon débute sa saison de Betclic ELITE ce vendredi (20h30) au Palais des Sports contre Le Mans, avec un effectif très amoindri, notamment à l’intérieur. Laurent Legname reconnaît que son équipe est « en retard » dans sa préparation.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname

Tariq Owens tiendra-t-il sa place contre Le Mans ce vendredi soir ?

Crédit photo : JDA Dijon

La JDA Dijon entame le championnat dans des conditions loin d’être idéales. Pour la réception du Mans, Laurent Legname doit composer avec un secteur intérieur décimé : Williams Narace et l’espoir Mervyn Muamba sont blessés, Tariq Owens est incertain, et seuls Jordan Barnett et Quentin Losser sont pleinement opérationnels indique Ici Bourgogne.

Un été perturbé par les blessures et les absences

Durant la préparation, l’entraîneur varois a rarement disposé de son effectif au complet. « Ça fait 13 ou 14 ans que je coach et je pense que je n’ai jamais vu ça en préparation. On a pu faire que deux entraînements au complet sur six semaines et demi », explique-t-il au micro d’Ici Bourgogne

Ces pépins physiques, combinés aux absences liées aux sélections internationales (Hrovat avec la Slovénie notamment), ont freiné la mise en place du collectif. « C’est une préparation biaisée, tronquée, et c’est difficile pour le staff et moi de savoir ce que l’on vaut », poursuit Legname.

LIRE AUSSI

Un calendrier déjà chargé à venir

Au-delà de la première journée de championnat, Dijon doit vite se mettre en ordre de marche. Le club débutera la FIBA Europe Cup le 15 octobre, avec ensuite une séquence très dense de deux matchs par semaine jusqu’à fin novembre. « On a du retard, c’est une certitude. Il faudra rattraper ça pour que les joueurs retrouvent le rôle pour lequel on les a recrutés », admet l’entraîneur, prolongé en juin dernier jusqu’en 2028.

Le capitaine Holston au rendez-vous

La bonne nouvelle pour les supporters dijonnais reste le retour de David Holston. Touché pendant l’été, le meneur de jeu disputera bien ce match d’ouverture, lançant ainsi sa 11e saison consécutive sous les couleurs de la JDA.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Dijon
Dijon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Tariq Owens tiendra-t-il sa place contre Le Mans ce vendredi soir
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname
NM1
00h00Une recrue pour Berck avant son premier match de la saison
Ibrahima Cherif Haidara avec le Mali cet été
ELITE 2
00h00Stade Rochelais Basket : Ibrahima Cherif Haidara revient sur son été historique avec le Mali
Trevor Hudgins et Le Mans démarrent leur saison contre Dijon
Betclic ELITE
00h00Dijon – Le Mans : où regarder le premier match de la saison de Betclic ÉLITE 2025-2026 ?
NM1
00h00Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical
Tony Parker a gagné un procès
France
00h00Tony Parker gagne son procès face à la station des Gets
Darhius Nunn, ici à gauche, en préparation
NM1
00h00Saison déjà terminée pour le leader de LyonSO !
Miikka Muurinen cherche un club professionnel
À l’étranger
00h00La sensation de l’Euro Miikka Muurinen quitte son lycée pour explorer des options professionnelles
Frank Ntilikina devrait quitter le Partizan Belgrade pour rejoindre l'Olympiakos
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina à l’Olympiakos, c’est fait !
Okobo - Theis - James - Mirotic, avec Diallo, a-t-on déjà un meilleur cinq en France
Betclic ELITE
00h00Courtside, épisode 19 : Qui pour contester l’AS Monaco en Betclic ÉLITE ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
1 / 0