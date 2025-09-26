La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname

La JDA Dijon entame le championnat dans des conditions loin d’être idéales. Pour la réception du Mans, Laurent Legname doit composer avec un secteur intérieur décimé : Williams Narace et l’espoir Mervyn Muamba sont blessés, Tariq Owens est incertain, et seuls Jordan Barnett et Quentin Losser sont pleinement opérationnels indique Ici Bourgogne.

Un été perturbé par les blessures et les absences

Durant la préparation, l’entraîneur varois a rarement disposé de son effectif au complet. « Ça fait 13 ou 14 ans que je coach et je pense que je n’ai jamais vu ça en préparation. On a pu faire que deux entraînements au complet sur six semaines et demi », explique-t-il au micro d’Ici Bourgogne

Ces pépins physiques, combinés aux absences liées aux sélections internationales (Hrovat avec la Slovénie notamment), ont freiné la mise en place du collectif. « C’est une préparation biaisée, tronquée, et c’est difficile pour le staff et moi de savoir ce que l’on vaut », poursuit Legname.

Un calendrier déjà chargé à venir

Au-delà de la première journée de championnat, Dijon doit vite se mettre en ordre de marche. Le club débutera la FIBA Europe Cup le 15 octobre, avec ensuite une séquence très dense de deux matchs par semaine jusqu’à fin novembre. « On a du retard, c’est une certitude. Il faudra rattraper ça pour que les joueurs retrouvent le rôle pour lequel on les a recrutés », admet l’entraîneur, prolongé en juin dernier jusqu’en 2028.

Le capitaine Holston au rendez-vous

La bonne nouvelle pour les supporters dijonnais reste le retour de David Holston. Touché pendant l’été, le meneur de jeu disputera bien ce match d’ouverture, lançant ainsi sa 11e saison consécutive sous les couleurs de la JDA.