Betclic Élite

Dijon – Le Mans : où regarder le premier match de la saison de Betclic ÉLITE 2025-2026 ?

Betclic ELITE - Dijon – Le Mans ouvre la saison 2025-2026 de Betclic ÉLITE ce vendredi 26 septembre. Finaliste de la Supercoupe, le MSB défie une JDA armée pour jouer les premiers rôles. Coup d’envoi à 20h30, à suivre en direct sur DAZN.
00h00
Dijon – Le Mans : où regarder le premier match de la saison de Betclic ÉLITE 2025-2026 ?

Trevor Hudgins et Le Mans démarrent leur saison contre Dijon

Crédit photo : Julie Dumélié

Dijon – Le Mans ouvre la saison 2025-2026 de Betclic ÉLITE ce vendredi soir. Une première journée qui promet, entre une JDA armée pour briller sur plusieurs tableaux et un MSB qui sort d’une saison réussie. Entre-deux à 20h30 au Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy.

Dijon – Le Mans, un duel pour lancer la saison

Le Mans Sarthe Basket, finaliste de la Supercoupe LNB à Roland-Garros face à Monaco, attaque le championnat par un gros morceau : un déplacement sur le parquet de Dijon.

Les Manceaux, vainqueurs de la Leaders Cup la saison passée et finalistes de la Coupe de France, visent une nouvelle fois le haut du tableau. « Dijon est une belle équipe avec un roster taillé pour mener de front plusieurs compétitions », a prévenu l’entraîneur Guillaume Vizade sur Ouest-France.

Pour la JDA, qui avait fait tomber le MSB dans sa salle (76-74) la saison dernière, ce premier test grandeur nature sera déjà un révélateur.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Dijon – Le Mans ?

La rencontre entre Dijon et Le Mans débutera à 20h30 ce vendredi 26 septembre 2025, au Palais des sports Jean-Michel-Geoffroy. Elle sera diffusée en direct sur DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE.

Gabriel Pantel-Jouve
maxlineman
Dijon va en prendre une belle...
fanfan21
Sans Narace et peut-être Owens..... Difficile mais avec la JDA rien d'impossible.....
