Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !

Giannis Antetokounmpo a fait sensation lors de son interview accordée à Sport24 après la médaille de bronze remportée avec la Grèce à l’EuroBasket 2025. La superstar des Milwaukee Bucks a clairement exprimé son intérêt pour un passage en Europe, sous réserve que les bonnes conditions soient réunies.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ στο SPORT24, στη μεγαλύτερη συνέντευξη της ζωής του: "Ναι, θα παίξω στην Ευρώπη" https://t.co/ujToRzHUdV pic.twitter.com/bfqL1UueRW — SPORT24 (@sport24) September 23, 2025

« Bien sûr que cela peut arriver »

Interrogé sur la possibilité de jouer un jour pour un club européen, le double MVP NBA s’est montré catégorique : « Bien sûr que cela peut arriver. Si vous disiez à Jokic qu’il gagnerait à peu près le même argent et qu’il serait de retour chez lui en Serbie, il le ferait. »

Au-delà de sa réflexion, Giannis a également partagé une conversation plus personnelle : « J’ai dit à ma femme : ‘Que préférerais-tu ? Rester en Grèce ou vivre à Milwaukee ?’ Elle m’a regardé et a dit : ‘Athènes. Athènes. Athènes, c’est bien.’ Et je lui ai dit : ‘D’accord, réfléchissons-y.' »

Le joueur de 2,11m en a d’ailleurs profité pour établir des parallèles intéressants entre les deux mondes qu’il côtoie, l’Europe et la NBA. « Je crois que le jeu ici [en Europe, ndlr.]est beaucoup plus physique. Tu prends plus de coups, mais il n’y a pas les mêmes gabarits pour donner ces coups. C’est plus sournois. Un peu plus sale. Mais il n’y a pas de Duren de Detroit ici. Ce n’est pas Adebayo, ce n’est pas Steven Adams. »

Une ambition claire, mais conditionnée

Alors qu’il entame sa 13ème saison NBA, Giannis Antetkounmpo est allé droit au but : « Oui, je veux jouer en Europe. Si les conditions et le timing sont bons, je le ferai ». La star grecque a utilisé l’exemple de Lionel Messi pour illustrer son cheminement : « Messi est allé en MLS, il est allé à Miami. Si les bonnes conditions et le bon timing sont là, cela ne m’affecterait pas du tout. »

Quand un journaliste a remarqué qu’il avait mentionné « Athènes ou Milwaukee » plutôt que des clubs comme Barcelone ou Monaco, Giannis a souri et répondu : « Tu as remarqué. Tu es malin… » Cette réaction laisse entrevoir une préférence marquée pour un retour au pays, alimentant les espoirs des fans européens qui peuvent déjà l’imaginer sous le maillot du Panathinaïkos, de l’AEK ou encore de l’Olympiakos.