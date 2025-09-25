Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA

Un parcours atypique vers la NBA

Les Charlotte Hornets ont confirmé l’invitation de DJ Rodman pour leur camp d’entraînement. Le fils de Dennis Rodman, âgé de 24 ans, franchit une étape clef dans quête de NBA après avoir impressionné lors de la Summer League.

Non drafté à sa sortie de l’université USC où il était coéquipier de Bronny James, DJ Rodman a a dû suivre un parcours détourné. Il a d’abord échoué à convaincre les Golden State Warriors. Puis, il a rejoint les Maine Celtics en G-League la saison dernière.

Ses moyennes de 6,8 points, 5,6 rebonds et 1,8 passe ont attiré l’attention des recruteurs. Rodman affiche un profil singulier avec cinq saisons universitaires à Washington State et USC. Il totalise 143 matchs en NCAA.

The Charlotte Hornets have signed DJ Rodman and waived Marcus Garrett. 🔄 pic.twitter.com/qncZ14aIl7 — r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) September 22, 2025

Direction le Greensboro Swarm

L’effectif NBA des Hornets est complet et les trois two-way contracts sont déjà attribués. DJ Rodman devrait donc rejoindre le Greensboro Swarm, l’équipe affiliée en G-League. Cette étape lui offrira du temps de jeu et maintiendra son lien avec l’organisation.

Le two-way contract reste un objectif réaliste. Ce type de contrat permet d’ajouter deux ou trois joueurs, surtout en G-League, avec la possibilité de jouer jusqu’à 50 matchs NBA.

Rodman évolue sous un lourd héritage familial. Son père Dennis reste une légende de la NBA. Sa sœur Trinity brille avec la sélection américaine de soccer. À 24 ans, DJ veut tracer sa propre route. Son style est plus sobre que celui de son père, mais tout aussi déterminé.