Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines

Le week-end dernier, l'AS Monaco a remporté la SuperCoupe LNB sans Yoan Makoundou. Une absence, en raison d'une blessure à l'épaule, qui va se prolonger jusqu'en novembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines

Yoan Makoundou sera absent tout le mois d’octobre

Crédit photo : A.S. Monaco Basket

Zakaria Mechergui peut « remercier » Yoan Makoundou. Son absence à la SuperCoupe LNB le week-end dernier a libéré un spot JFL et le jeune espoir en a profité pour vivre l’un des premiers grands moments de sa carrière professionnelle, marquant en finale contre Le Mans.

« Pas une blessure simple »

Les U21 de la Roca Team vont d’ailleurs pouvoir continuer à espérer des ouvertures au sein de l’effectif de Vassilis Spanoulis puisque Makoundou, touché à l’épaule, ne reviendra malheureusement pas de sitôt.

« Nous l’attendons pour le début du mois de novembre », a indiqué le technicien grec en conférence de presse la semaine dernière à Roland-Garros. « Ce n’est pas une blessure simple, il s’est démis l’épaule. Mais nous avons un effectif assez profond pour compenser cela. » 

LIRE AUSSI

Pour la Roca Team, dotée d’une raquette incroyablement dense, son absence devrait effectivement passer relativement inaperçue. En revanche, pour le joueur, pas spécialement content de revenir en Principauté à la base, ce faux-départ dans sa saison pourrait ne pas être anodin, alors qu’il devra se battre pour son temps de jeu.

D’autant plus dommageable qu’il avait été loin d’être inintéressant en présaison (8,7 points en 14 minutes de moyenne), avant l’arrivée de Spanoulis, retenu à l’EuroBasket avec la Grèce.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Ante Brzovic a déjà quitté Challans, et trouvé preneur ailleurs
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00On a comparé nos pronostics à ceux de ChatGPT pour la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE : qui verra le plus juste ?
Sofiane Briki et Caen préparent le derby contre Rouen
ELITE 2
00h00Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen
Wilfried Yeguete, David DiLeo et Le Mans sont repartis pour un tour en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »
Tariq Owens tiendra-t-il sa place contre Le Mans ce vendredi soir
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname
NM1
00h00Une recrue pour Berck avant son premier match de la saison
Ibrahima Cherif Haidara avec le Mali cet été
ELITE 2
00h00Stade Rochelais Basket : Ibrahima Cherif Haidara revient sur son été historique avec le Mali
Trevor Hudgins et Le Mans démarrent leur saison contre Dijon
Betclic ELITE
00h00Dijon – Le Mans : où regarder le premier match de la saison de Betclic ÉLITE 2025-2026 ?
NM1
00h00Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
1 / 0