L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines

Zakaria Mechergui peut « remercier » Yoan Makoundou. Son absence à la SuperCoupe LNB le week-end dernier a libéré un spot JFL et le jeune espoir en a profité pour vivre l’un des premiers grands moments de sa carrière professionnelle, marquant en finale contre Le Mans.

« Pas une blessure simple »

Les U21 de la Roca Team vont d’ailleurs pouvoir continuer à espérer des ouvertures au sein de l’effectif de Vassilis Spanoulis puisque Makoundou, touché à l’épaule, ne reviendra malheureusement pas de sitôt.

« Nous l’attendons pour le début du mois de novembre », a indiqué le technicien grec en conférence de presse la semaine dernière à Roland-Garros. « Ce n’est pas une blessure simple, il s’est démis l’épaule. Mais nous avons un effectif assez profond pour compenser cela. »

Pour la Roca Team, dotée d’une raquette incroyablement dense, son absence devrait effectivement passer relativement inaperçue. En revanche, pour le joueur, pas spécialement content de revenir en Principauté à la base, ce faux-départ dans sa saison pourrait ne pas être anodin, alors qu’il devra se battre pour son temps de jeu.

D’autant plus dommageable qu’il avait été loin d’être inintéressant en présaison (8,7 points en 14 minutes de moyenne), avant l’arrivée de Spanoulis, retenu à l’EuroBasket avec la Grèce.