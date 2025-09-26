Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »

Le Mans Sarthe Basket débute sa saison sur le parquet de Dijon ce vendredi 26 septembre. Le capitaine Wilfried Yeguete (2,02 m, 33 ans), troisième meilleur rebondeur du championnat la saison passée, reste sur l’une de ses meilleures campagnes en carrière. Dans le système de Guillaume Vizade, le joueur s’est épanoui et veut surfer sur cette dynamique positive.

« On est très content que ça redémarre. Tout le groupe est prêt à recommencer par un gros déplacement chez cette belle équipe de Dijon. Ce n’est jamais simple de gagner là-bas », a-t-il confié à Ouest-France.

Une équipe renforcée et équilibrée

Le Mans a modifié son effectif cet été mais garde une ossature solide. Yeguete insiste sur la polyvalence de ses coéquipiers : « On a beaucoup de taille et de forts joueurs dans le jeu aérien. On a encore de très forts shooteurs, de bons passeurs. Une équipe assez complète sur le papier ».

Le retour de Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) renforce la raquette, tandis que les recrues Lucas Duféal, Johnny Berhanemeskel, Shannon Bogues et Ugo Doumbia doivent apporter énergie, défense et percussion offensive.

Objectif : confirmer et franchir un cap

Après une Leaders Cup remportée, une finale de Coupe de France et une place remarquée en championnat (quart de finaliste des playoffs), le MSB ne pourra plus compter sur l’effet de surprise. « Nos adversaires vont être prêts à nous limiter. Ils vont défendre très fort sur nous », reconnaît Yeguete.

De son côté, le capitaine espère continuer à progresser. Plus impliqué offensivement et responsabilisé dans la création grâce à sa vision du jeu et son sens de la passe, l’ancien joueur de Golbey-Epinal veut confirmer sa saison 2024-2025.

Retrouvailles avec Williams Narace

Ce premier match aura un parfum particulier pour Yeguete. En face, il retrouvera son ancien coéquipier Williams Narace, désormais à Dijon, même si ce dernier est forfait pour cette rencontre de la première journée. « C’est un pote. Cela va me faire chaud au cœur de le retrouver même si ça va me faire bizarre de l’avoir comme adversaire », sourit-il, avant de saluer un joueur « très complet ».