Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »

Betclic ELITE - À l’aube de la saison de Betclic ÉLITE, Le Mans Sarthe Basket s’appuie sur son capitaine Wilfried Yeguete. Avant le déplacement à Dijon ce vendredi soir, l’intérieur français affiche confiance et ambition, tout en reconnaissant la difficulté du défi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »

Wilfried Yeguete, David DiLeo et Le Mans sont repartis pour un tour en Betclic ELITE

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Mans Sarthe Basket débute sa saison sur le parquet de Dijon ce vendredi 26 septembre. Le capitaine Wilfried Yeguete (2,02 m, 33 ans), troisième meilleur rebondeur du championnat la saison passée, reste sur l’une de ses meilleures campagnes en carrière. Dans le système de Guillaume Vizade, le joueur s’est épanoui et veut surfer sur cette dynamique positive.

« On est très content que ça redémarre. Tout le groupe est prêt à recommencer par un gros déplacement chez cette belle équipe de Dijon. Ce n’est jamais simple de gagner là-bas », a-t-il confié à Ouest-France.

Une équipe renforcée et équilibrée

Le Mans a modifié son effectif cet été mais garde une ossature solide. Yeguete insiste sur la polyvalence de ses coéquipiers : « On a beaucoup de taille et de forts joueurs dans le jeu aérien. On a encore de très forts shooteurs, de bons passeurs. Une équipe assez complète sur le papier ».

Wilfried Yeguete devant ses coéquipiers en finale de la SuperCoupe LNB
Wilfried Yeguete devant ses coéquipiers en finale de la SuperCoupe LNB (photo : Julie Dumélié)

Le retour de Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) renforce la raquette, tandis que les recrues Lucas Duféal, Johnny Berhanemeskel, Shannon Bogues et Ugo Doumbia doivent apporter énergie, défense et percussion offensive.

👉 Pour voir la rencontre Dijon – Le Mans, cliquez ici pour vous abonner à DAZN

Objectif : confirmer et franchir un cap

Après une Leaders Cup remportée, une finale de Coupe de France et une place remarquée en championnat (quart de finaliste des playoffs), le MSB ne pourra plus compter sur l’effet de surprise. « Nos adversaires vont être prêts à nous limiter. Ils vont défendre très fort sur nous », reconnaît Yeguete.

De son côté, le capitaine espère continuer à progresser. Plus impliqué offensivement et responsabilisé dans la création grâce à sa vision du jeu et son sens de la passe, l’ancien joueur de Golbey-Epinal veut confirmer sa saison 2024-2025.

LIRE AUSSI

Retrouvailles avec Williams Narace

Ce premier match aura un parfum particulier pour Yeguete. En face, il retrouvera son ancien coéquipier Williams Narace, désormais à Dijon, même si ce dernier est forfait pour cette rencontre de la première journée. « C’est un pote. Cela va me faire chaud au cœur de le retrouver même si ça va me faire bizarre de l’avoir comme adversaire », sourit-il, avant de saluer un joueur « très complet ».

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Mans
Le Mans
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Ante Brzovic a déjà quitté Challans, et trouvé preneur ailleurs
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00On a comparé nos pronostics à ceux de ChatGPT pour la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE : qui verra le plus juste ?
Sofiane Briki et Caen préparent le derby contre Rouen
ELITE 2
00h00Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen
Wilfried Yeguete, David DiLeo et Le Mans sont repartis pour un tour en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »
Tariq Owens tiendra-t-il sa place contre Le Mans ce vendredi soir
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname
NM1
00h00Une recrue pour Berck avant son premier match de la saison
Ibrahima Cherif Haidara avec le Mali cet été
ELITE 2
00h00Stade Rochelais Basket : Ibrahima Cherif Haidara revient sur son été historique avec le Mali
Trevor Hudgins et Le Mans démarrent leur saison contre Dijon
Betclic ELITE
00h00Dijon – Le Mans : où regarder le premier match de la saison de Betclic ÉLITE 2025-2026 ?
NM1
00h00Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
1 / 0