NBA

Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques

NBA - L'affaire Aspiration secoue les Los Angeles Clippers. La NBA enquête sur un contrat d'endorsement de 28 millions de dollars entre Kawhi Leonard et une entreprise financée par le propriétaire de l'équipe Steve Ballmer.
00h00
Crédit photo : Ron Chenoy-Imagn Images
Crédit photo : Ron Chenoy-Imagn Images

Un contrat d’endorsement atypique attire aujourd’hui l’attention de la NBA. Kawhi Leonard, star des Clippers, se retrouve au cœur d’une affaire mêlant salaires, clauses douteuses et soupçons de fraude. Les documents révélés par le journaliste Pablo Torre jettent une lumière troublante sur les liens entre le joueur, son équipe et la société Aspiration.

Un contrat d’endorsement sans contrepartie

D’après les révélations du journaliste Pablo Torre, Kawhi Leonard a signé un contrat avec Aspiration en avril 2022, neuf mois après avoir prolongé avec les Clippers pour 176,3 millions de dollars sur quatre ans. L’accord prévoyait des paiements trimestriels de 1,75 million de dollars. Pourtant, il ne demandait aucune prestation du joueur.

Un ancien employé d’Aspiration, cité anonymement par Torre, affirme que ce contrat « visait à contourner le salary cap ». Plus troublant encore, l’accord incluait une clause d’annulation si Leonard quittait les Clippers. Cela créait un lien direct entre l’endorsement et sa présence dans l’équipe.

Les documents obtenus par Torre révèlent aussi des détails sur le financement d’Aspiration. En décembre 2022, Dennis J. Wong, vice-président des Clippers, a transféré 1,99 million de dollars vers Aspiration via sa société DEA 88 Investments LLP. Neuf jours plus tard, Leonard recevait 1,75 million de dollars de la part d’Aspiration.

Ballmer et Silver réagissent aux accusations

Steve Ballmer a nié fermement les accusations dans une interview avec Ramona Shelburne d’ESPN : « Nous, les Clippers, avons respecté les règles de contournement du salary cap parce que c’est la bonne chose à faire. »

Le propriétaire des Clippers s’est présenté comme une victime et a accusé Aspiration de fraude : « Ces types ont commis une fraude. Ils m’ont berné. J’ai investi dans ces gars en pensant que c’était régulier et ils m’ont berné. »

Le commissaire NBA Adam Silver a confirmé l’ouverture de l’enquête. Il a précisé qu’il n’avait « jamais entendu le moindre murmure » sur cette affaire. Il a aussi annoncé que la ligue pourrait revoir ses règles sur les investissements et les contrats d’endorsement : « Quand cette enquête se terminera, nous examinerons de nouveau nos règles concernant les entreprises dans lesquelles les joueurs et les propriétaires investissent. »

Une affaire aux lourdes conséquences possibles

Aspiration a déposé le bilan en mars 2025. L’affaire pourrait avoir de graves répercussions pour les Clippers. Selon l’accord collectif de la NBA, contourner le salary cap peut entraîner des amendes de plusieurs millions de dollars, la perte de choix de draft et même l’annulation du contrat d’un joueur.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
