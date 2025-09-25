Recherche
Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur

NBA - Les dirigeants et coachs NBA sont unanimes : Victor Wembanyama dominera la ligue d'ici 2030. Le phénomène français a récolté 16 voix sur 20 dans le dernier sondage ESPN, confirmant son statut de futur roi de la NBA.
|
00h00
Crédit photo : Reggie Hildred-Imagn Images

Victor Wembanyama continue de fasciner la NBA. Selon le dernier sondage ESPN réalisé auprès d’une vingtaine de dirigeants et coachs NBA, le prodige français est attendu comme le meilleur joueur de la planète en 2030. Un plébiscite qui confirme l’immense potentiel de l’ancien des Metropolitans.

Une domination annoncée malgré les défis physiques

Le sondage révèle une domination écrasante de Wembanyama, qui a récolté 16 des 20 votes du jury. Loin derrière, Luka Doncic n’obtient que 2 voix, tandis que Shai Gilgeous-Alexander et Jayson Tatum se partagent les deux dernières. Cette projection s’appuie sur l’âge idéal des candidats au MVP, historiquement fixé à 26,5 ans en moyenne sur les 25 dernières années.

Présenté comme le futur de la NBA depuis ses débuts dans la ligue, le 1st pick de la Draft 2023 a déjà marqué les esprits. Sacré Rookie de l’Année en 2024 avant d’honorer sa première sélection au All-Star Game, Wembanyama possède une marge de progression effrayante. Encore perfectible dans le tir à longue distance (33,9% en carrière) et le jeu dos au panier, le géant français dispose d’un potentiel qui pourrait faire de lui le meilleur 2-Way player de l’histoire.

Cependant, un défi majeur subsiste : la gestion physique. Le natif du Chesnay n’a participé qu’à 117 des 164 rencontres des Spurs depuis son arrivée en NBA, notamment à cause d’une thrombose veineuse qui l’a arrêté lors du All-Star Break 2025. Cette fragilité physique reste le principal obstacle à sa domination annoncée.

Un avenir prometteur pour les Spurs

L’ascension de Wembanyama semble inévitable selon les observateurs. Sa troisième saison NBA est particulièrement attendue, car elle pourrait marquer son émergence comme un joueur calibre All-NBA. Contrairement à 2024 avec les Jeux Olympiques, Victor a pu se préparer sereinement pendant l’été, sans grosse échéance internationale.

Dans les autres catégories du sondage ESPN, les joueurs étrangers trustent également les premières places pour le MVP 2025-2026. Nikola Jokic mène avec 7 voix, suivi de Shai Gilgeous-Alexander (5) et Luka Doncic (4). Wembanyama figure déjà dans cette liste avec 2 voix, aux côtés de Giannis Antetokounmpo et Anthony Edwards. Un signe supplémentaire que l’avenir de la NBA pourrait bien ne pas attendre 2030 pour appartenir au phénomène français.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
