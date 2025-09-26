Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen

Le Caen Basket Calvados n’a pas réussi son entame de saison. Battu à Tours en Coupe de France puis surpris par Vichy au Palais des sports Caen-la-Mer pour la première journée d’Élite 2, le CBC se retrouve déjà sous pression avant de recevoir le Rouen Métropole Basket, ce vendredi 26 septembre. Pour Sofiane Briki (1,93 m, 26 ans), arrivé cet été en Normandie, ce derby est l’occasion idéale de se racheter devant des supporters exigeants.

« On a une revanche à prendre »

Le constat est sans appel : Caen n’a pas montré son vrai visage lors de ses premières sorties. « On n’a pas aimé l’image qu’on a montrée. On s’est fait battre dans l’agressivité et on n’a pas déroulé notre jeu », a reconnu Sofiane Briki dans Ouest-France. L’ancien joueur de Saint-Chamond insiste sur la nécessité de donner une réponse forte, aussi bien au staff qu’au public.

Un collectif en quête de dureté

Avec un effectif riche en joueurs confirmés (Cavallo et Chambers parmi les recrues, Facey ou encore Norelia chez les joueurs conservés), le CBC affiche de hautes ambitions. Mais les Normands ont appris à leurs dépens qu’aucune certitude n’existe en Élite 2. « Il nous manque sans doute de la dureté », admet Briki, conscient que seule l’intensité et la régularité permettront d’installer l’équipe dans la dynamique espérée.

PROFIL JOUEUR Sofiane BRIKI Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (15/04/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 11 #126 REB 2 #278 PD 4 #84

L’expérience comme clé

Le vestiaire caennais peut s’appuyer sur ses cadres pour garder le cap. Clément Cavallo, capitaine d’expérience, mais aussi Siyani Chambers ou Kentan Facey, jouent un rôle majeur dans ce début de saison délicat. Pour Briki, rester soudés est la priorité afin d’exploiter le potentiel d’un groupe qui n’a sans doute jamais semblé aussi compétitif sur le papier.

Un Palais des sports à conquérir

Malgré la défaite contre Vichy, Briki a découvert une salle bouillante. « On a senti la ferveur. J’imagine ce que ça peut donner quand on sera vraiment dans ce qu’on veut faire », glisse-t-il. À l’heure du premier derby normand, le public caennais espère cette fois voir son équipe répondre présent, avec l’énergie et l’efficacité attendues.