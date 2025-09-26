Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen

ELITE 2 - Après deux défaites inaugurales, le Caen Basket Calvados, très attendu cette saison, doit se relancer vendredi soir face au Rouen Métropole Basket. L’arrière Sofiane Briki appelle à une réaction collective devant le public normand.
|
00h00
Résumé
Écouter
Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen

Sofiane Briki et Caen préparent le derby contre Rouen

Crédit photo : Caen Basket Calvados

Le Caen Basket Calvados n’a pas réussi son entame de saison. Battu à Tours en Coupe de France puis surpris par Vichy au Palais des sports Caen-la-Mer pour la première journée d’Élite 2, le CBC se retrouve déjà sous pression avant de recevoir le Rouen Métropole Basket, ce vendredi 26 septembre. Pour Sofiane Briki (1,93 m, 26 ans), arrivé cet été en Normandie, ce derby est l’occasion idéale de se racheter devant des supporters exigeants.

« On a une revanche à prendre »

Le constat est sans appel : Caen n’a pas montré son vrai visage lors de ses premières sorties. « On n’a pas aimé l’image qu’on a montrée. On s’est fait battre dans l’agressivité et on n’a pas déroulé notre jeu », a reconnu Sofiane Briki dans Ouest-France. L’ancien joueur de Saint-Chamond insiste sur la nécessité de donner une réponse forte, aussi bien au staff qu’au public.

Un collectif en quête de dureté

Avec un effectif riche en joueurs confirmés (Cavallo et Chambers parmi les recrues, Facey ou encore Norelia chez les joueurs conservés), le CBC affiche de hautes ambitions. Mais les Normands ont appris à leurs dépens qu’aucune certitude n’existe en Élite 2. « Il nous manque sans doute de la dureté », admet Briki, conscient que seule l’intensité et la régularité permettront d’installer l’équipe dans la dynamique espérée.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Sofiane Briki.jpg
Sofiane BRIKI
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 26 ans (15/04/1999)

Nationalités:

Algérie-flag-basketball.jpg
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
11
#126
REB
2
#278
PD
4
#84

L’expérience comme clé

Le vestiaire caennais peut s’appuyer sur ses cadres pour garder le cap. Clément Cavallo, capitaine d’expérience, mais aussi Siyani Chambers ou Kentan Facey, jouent un rôle majeur dans ce début de saison délicat. Pour Briki, rester soudés est la priorité afin d’exploiter le potentiel d’un groupe qui n’a sans doute jamais semblé aussi compétitif sur le papier.

Un Palais des sports à conquérir

Malgré la défaite contre Vichy, Briki a découvert une salle bouillante. « On a senti la ferveur. J’imagine ce que ça peut donner quand on sera vraiment dans ce qu’on veut faire », glisse-t-il. À l’heure du premier derby normand, le public caennais espère cette fois voir son équipe répondre présent, avec l’énergie et l’efficacité attendues.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Caen
Caen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Ante Brzovic a déjà quitté Challans, et trouvé preneur ailleurs
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00On a comparé nos pronostics à ceux de ChatGPT pour la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE : qui verra le plus juste ?
Sofiane Briki et Caen préparent le derby contre Rouen
ELITE 2
00h00Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen
Wilfried Yeguete, David DiLeo et Le Mans sont repartis pour un tour en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »
Tariq Owens tiendra-t-il sa place contre Le Mans ce vendredi soir
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname
NM1
00h00Une recrue pour Berck avant son premier match de la saison
Ibrahima Cherif Haidara avec le Mali cet été
ELITE 2
00h00Stade Rochelais Basket : Ibrahima Cherif Haidara revient sur son été historique avec le Mali
Trevor Hudgins et Le Mans démarrent leur saison contre Dijon
Betclic ELITE
00h00Dijon – Le Mans : où regarder le premier match de la saison de Betclic ÉLITE 2025-2026 ?
NM1
00h00Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
1 / 0