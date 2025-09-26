Frank Ntilikina à l’Olympiakos, c’est fait !

[Mise à jour] L’Olympiakos vient d’officialiser l’arrivée de l’international français Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) pour les deux prochaines saisons.

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. —————————————————— ✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025

[Article originel] Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) est sur le point de quitter le Partizan Belgrade pour rejoindre l’Olympiakos. L’international français, après un an en Serbie, vient de s’engager avec le club grec, candidat déclaré au titre en EuroLeague, nous a-t-on confirmé ce vendredi matin après les révélations d’EuroHoops.

Un accord trouvé dans la nuit

Arrivé au Partizan Belgrade à l’été 2024 après sept saisons en NBA, Frank Ntilikina a vécu une année contrastée entre bonnes performances et pépins physiques. S’il a conservé la confiance de Zeljko Obradovic, les blessures ont poussé le club serbe à multiplier les renforts sur son poste. Déjà cet été, le Strasbourgeois avait accepté de restructurer son contrat pour rester en Serbie, alors que Monaco, à la recherche de joueurs formés localement (JFL), tapaient à sa porte.

Ces derniers jours, l’Olympiakos s’est manifesté. À la recherche d’un arrière, le club grec a accéléré sur le dossier. Selon EuroHoops, l’Alsacien va bien rejoindre la formation du Pirée. Nous sommes en mesure de confirmer qu’un accord a bien été trouvé dans la nuit entre le Partizan et l’Olympiakos, et le joueur a reçu le contrat ce vendredi matin. L’officialisation est toute proche.

Un buy-out au centre des négociations

Le Partizan, qui avait mis de côté son meneur français ces dernières semaines, a exigé une compensation financière pour libérer son joueur. Le montant du buy-out est d’abord passé de 200 000 à 300 000 euros, ce qui a momentanément bloqué les discussions. Finalement, un terrain d’entente a été trouvé entre les deux clubs.

Retrouvailles avec Evan Fournier et Moustapha Fall

À l’Olympiakos, Frank Ntilikina retrouvera Evan Fournier, arrivé l’été dernier, ainsi que Moustapha Fall, même si ce dernier est écarté des parquets pour une longue durée. Le club du Pirée, entraîné par Giorgos Bartzokas, vise encore le Final Four de l’EuroLeague, qui se jouera dans le voisinage.

La saison passée, Ntilikina a tourné à 7 points, 2 passes décisives et 1,7 rebond en EuroLeague sur 21 matchs. Passé par le centre de formation de Strasbourg, il compte déjà 336 matchs NBA à son actif (New York, Dallas, Charlotte) et un palmarès international fourni (argent olympique en 2021 et 2024, bronze au Mondial 2019).