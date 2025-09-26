Tony Parker gagne son procès face à la station des Gets

Recherche
France

Tony Parker a remporté son procès contre les responsables de la station des Gets (Haute-Savoie). Deux élus locaux ont été condamnés pour favoritisme et prise illégale d’intérêts après avoir tenté d’écarter sa société de la gestion du domaine skiable.
|
00h00
Tony Parker a gagné un procès

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tony Parker a remporté une bataille judiciaire importante. L’ancien meneur de l’équipe de France, aujourd’hui président de l’ASVEL, a obtenu gain de cause face aux responsables de la station de ski des Gets (Haute-Savoie), condamnés pour favoritisme et prise illégale d’intérêts.

Une victoire judiciaire pour Tony Parker

Le tribunal correctionnel de Bonneville a rendu son jugement ce jeudi 25 septembre. Deux responsables de la station des Gets ont été condamnés pour avoir tenté d’écarter la société Infinity Nine Mountain (INM), propriété de Tony Parker, lors de l’appel d’offres concernant l’exploitation du domaine skiable.

Simon Bergoend, premier adjoint au maire, a écopé de deux ans d’inéligibilité et d’une amende de 5 000 euros, tandis que Simon Fournier, directeur général des services, a été condamné à un an d’inéligibilité et 1 000 euros d’amende.

« Ce jugement est exemplaire dans une affaire relative à un mélange des genres entre les intérêts de certains élus de la commune et l’intérêt général », a réagi Clarence Bathia, juriste de l’association anticorruption Anticor, à l’origine des signalements.

Une procédure controversée

En 2023, Tony Parker s’était porté candidat via sa société INM pour reprendre la gestion des remontées mécaniques des Gets. La procédure avait été annulée quelques mois plus tard au profit d’une société publique locale, créée avec une commune voisine. L’avocat d’INM, Léo Zimero, avait dénoncé lors du procès « un préjudice conséquent » et le comportement de responsables agissant avec « un sentiment d’impunité totale ».

Un revers récent à Villard-de-Lans

Si cette décision constitue une satisfaction pour Tony Parker, elle intervient quelques jours après un revers à Villard-de-Lans (Isère). Le préfet a rejeté son projet touristique « Ananda Resort », jugé « manifestement excessif » et incompatible avec les ressources naturelles et l’évolution climatique.

LIRE AUSSI

Malgré ce coup d’arrêt, l’ancien joueur NBA poursuit ses projets de développement via son groupe Infinity Nine, toujours gestionnaire des remontées mécaniques de Villard-de-Lans jusqu’en 2026.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
