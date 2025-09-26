Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical

Victime d’un arrachement au muscle grand pectoral le 5 septembre lors d’un match amical contre Val-de-Seine, Nemanja Kovanusic (2,05 m, 32 ans) a dû passer sur la table d’opération. Le pivot de l’Étoile de Charleville-Mézières, qui devait attaquer sa onzième saison en France, a été opéré vendredi dernier à Reims. Son absence est estimée à quatre mois minimum, ce qui compromet sérieusement sa saison 2025-2026 de Nationale 1 (NM1).

Un coup dur pour l’Étoile

Kovanusic avait été l’un des hommes forts du maintien ardennais la saison passée. En 2024-2025, il tournait à 13,4 points à 59,8 % de réussite (65,1 % à 2-points), 6,2 rebonds et 15 d’évaluation en seulement 20 minutes de jeu. Des statistiques qui témoignent de son importance dans le dispositif carolo.

À 32 ans, le pivot serbe, rarement touché par les blessures jusque-là, voit son retour dans les Ardennes stoppé net. « C’est un gros coup dur pour lui et pour l’Étoile », a commenté le club, qui a officialisé la mauvaise nouvelle après avoir affronté Metz en Coupe de France et Orchies en championnat.

PROFIL JOUEUR Nemanja KOVANUSIC Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 32 ans (19/03/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 13,4 #34 REB 6,2 #19 PD 1,5 #185

À la recherche d’un remplaçant médical

Face à ce vide dans la raquette, les dirigeants carolos ont déjà enclenché la recherche d’un remplaçant médical. Les documents nécessaires ont été envoyés à la FFBB et plusieurs pistes sont étudiées. L’objectif est de conclure rapidement afin d’avoir un renfort intérieur dès la réception de Boulogne, vendredi à l’Arena, pour la deuxième journée de Nationale 1.

En attendant, le staff, les coéquipiers, bénévoles et partenaires du club souhaitent « beaucoup de courage et une bonne convalescence à Nemanja », qui laisse derrière lui un énorme vide tant sportif qu’humain.