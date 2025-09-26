Recherche
NM1

Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical

Nemanja Kovanusic sera absent au minimum quatre mois suite à un arrachement au muscle grand pectoral. Le pivot serbe de l'Étoile Charleville a été opéré et les dirigeants ardennais recherchent activement un joker médical pour pallier cette absence cruciale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nemanja Kovanusic blessé : l’Étoile Charleville cherche un remplaçant médical
Crédit photo : David Henrot

Victime d’un arrachement au muscle grand pectoral le 5 septembre lors d’un match amical contre Val-de-Seine, Nemanja Kovanusic (2,05 m, 32 ans) a dû passer sur la table d’opération. Le pivot de l’Étoile de Charleville-Mézières, qui devait attaquer sa onzième saison en France, a été opéré vendredi dernier à Reims. Son absence est estimée à quatre mois minimum, ce qui compromet sérieusement sa saison 2025-2026 de Nationale 1 (NM1).

Un coup dur pour l’Étoile

Kovanusic avait été l’un des hommes forts du maintien ardennais la saison passée. En 2024-2025, il tournait à 13,4 points à 59,8 % de réussite (65,1 % à 2-points), 6,2 rebonds et 15 d’évaluation en seulement 20 minutes de jeu. Des statistiques qui témoignent de son importance dans le dispositif carolo.

À 32 ans, le pivot serbe, rarement touché par les blessures jusque-là, voit son retour dans les Ardennes stoppé net. « C’est un gros coup dur pour lui et pour l’Étoile », a commenté le club, qui a officialisé la mauvaise nouvelle après avoir affronté Metz en Coupe de France et Orchies en championnat.

PROFIL JOUEUR
Nemanja KOVANUSIC
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 32 ans (19/03/1993)

Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
13,4
#34
REB
6,2
#19
PD
1,5
#185

À la recherche d’un remplaçant médical

Face à ce vide dans la raquette, les dirigeants carolos ont déjà enclenché la recherche d’un remplaçant médical. Les documents nécessaires ont été envoyés à la FFBB et plusieurs pistes sont étudiées. L’objectif est de conclure rapidement afin d’avoir un renfort intérieur dès la réception de Boulogne, vendredi à l’Arena, pour la deuxième journée de Nationale 1.

En attendant, le staff, les coéquipiers, bénévoles et partenaires du club souhaitent « beaucoup de courage et une bonne convalescence à Nemanja », qui laisse derrière lui un énorme vide tant sportif qu’humain.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NM1
NM1
valduhavre
C'est bizarre, on a l'impression que l'article a été écrit il y a plusieurs jours, et publié ce matin...
lulutoutvert
il n'intéressait pas un club de ProB ?
