Betclic Élite

Courtside, épisode 19 : Qui pour contester l’AS Monaco en Betclic ÉLITE ?

Betclic ÉLITE - Dans l’épisode 19 de Courtside, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve reviennent sur la première SuperCoupe LNB disputée à Roland-Garros, largement dominée par l’AS Monaco. L’occasion de se demander : qui peut contester la Roca Team dans la course au titre de Betclic ELITE ?
00h00
Courtside, épisode 19 : Qui pour contester l’AS Monaco en Betclic ÉLITE ?

Okobo – Theis – James – Mirotic, avec Diallo, a-t-on déjà un meilleur cinq en France ?

Crédit photo : Julie Dumélié

Après la première SuperCoupe LNB disputée à Roland-Garros et remportée largement par l’AS Monaco, l’épisode 19 du podcast Courtside se penche sur la domination de la Roca Team. Avec Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve, place à l’analyse des forces en présence et à la question centrale : qui peut aller embêter Monaco dans la course au titre ?

Une Roca Team plus armée que jamais

Après une saison 2024-2025 sans titre malgré trois finales disputées (EuroLeague, Betclic ELITE, Leaders Cup), Monaco a frappé fort sur le marché des transferts. Avec Nikola Mirotic, Nemanja Nedovic et Kevarius Hayes en renforts, l’équipe de Vassilis Spanoulis apparaît plus impressionnante que jamais. Sur le papier, difficile d’imaginer un rival à la hauteur, d’autant que le Paris Basketball entame une phase de reconstruction et que l’ASVEL semble un ton en dessous parmi les clubs français engagés en EuroLeague.

Les outsiders derrière Monaco

Qui pour tenter de bousculer la hiérarchie ? La JL Bourg, désormais bien installée comme quatrième membre du top 4, est toujours là. Le Mans, solide lors du dernier exercice, veut confirmer. Cholet, fidèle à ses principes et fort d’une préparation réussie, arrive lancé. À surveiller aussi : l’Élan Chalon, qualifié pour le tour principal de la BCL, qui progresse et pourrait créer des surprises.

Derrière, Nanterre et Dijon restent des valeurs sûres, capables de coups d’éclat. Dans l’épisode, nos journalistes évoquent également les joueurs à suivre de près cette saison, ceux qui pourraient changer la donne dans un championnat toujours plus compétitif.

Courtside épisode 19 est disponible dès maintenant sur Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict.

Commentaires

dragibus
Pas sûr que ce soit une question pertinente car la réponse semble évidente : personne. C'est d'ailleurs assez marrant quand on se souvient des cris d'orfraie poussés il y n'y a pas si longtemps par certains, au motif que l'Asvel allait tout écraser jusqu'à la fin des temps et que c'était déloyal et vraiment trop injuste. Monaco est passé devant, Paris également, et demain on verra... Profitons des belles équipes du moment, tout passe.
doubleti
J'espère que Paris ou l'Asvel vont réussir à les titiller. Pour les premiers, il faudra un peu de temps pour la mise en place, et pour les seconds, j'espère que les anciens seront encore au top de leur forme.
