La sensation de l’Euro Miikka Muurinen quitte son lycée pour explorer des options professionnelles

Sensation de l’EuroBasket 2025 avec la Finlande, Miikka Muurinen (2,08 m, 18 ans) ne retournera pas à AZ Compass. L’ailier étudie désormais des pistes professionnelles en Europe, en Australie ou ailleurs, a confirmé son agent Teddy Archer à DraftExpress.

Le phénomène finlandais sur le marché

Miikka Muurinen, surnommé le « Slim Jesus » du basket finlandais, avait déjà marqué les esprits lors du huitième de finale de l’EuroBasket 2025 contre la Serbie avec 9 points en 12 minutes, dont un dunk spectaculaire et deux tirs primés face à Nikola Jokic. Cette performance a propulsé l’adolescent sur le devant de la scène, confirmant les attentes placées en lui depuis ses débuts.

Un parcours déjà international

Passé par Beat Basket à Järvenpää, puis Zentro Basket Madrid, Muurinen avait traversé l’Atlantique pour poursuivre sa progression à la Sunrise Christian Academy (Kansas) puis à AZ Compass Prep (Arizona). Sa décision de ne pas revenir à Chandler, dans la banlieue de Phoenix, ouvre une nouvelle étape dans sa carrière, peut-être déjà professionnelle.

Des options ouvertes et un avenir suivi de près

Selon son agent, Miikka Muurinen explore désormais des opportunités en Europe ou encore en Australie, sans fermer la porte à d’autres destinations. La Draft NBA 2027 reste dans son viseur, mais l’EuroBasket a déjà fait de lui un joueur surveillé par les recruteurs du monde entier.