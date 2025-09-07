Qui est Miikka Muurinen, le « Slim Jesus » finlandais, sensation de l’Euro de basket ?

Derrière son visage enfantin et sa démarche juvénile, Miikka Muurinen (2,11 m, 18 ans) s’est imposé comme la sensation de cette Finlande décomplexée. À seulement 18 ans, il a su jouer des minutes qui comptent dans le dernier quart-temps et réveiller toute une salle sur un dunk “signature”. Contre la Serbie, grande favorite annoncée, il a ajouté la main chaude longue distance, avec deux tirs primés, dont un au nez et à la barbe de Nikola Jokic.

Des racines en or pour le basket finlandais

Fils d’anciens internationaux finlandais, Miikka Muurinen a grandi dans le basket. Son père, Kimmo Muurinen (156 sélections avec l’équipe masculine), avait même failli signer à Nanterre à l’époque où Pascal Donnadieu coachait le club. Sa mère, Jenni Muurinen (née Laaksonen), compte 68 sélections avec l’équipe féminine. Une filiation qui explique en partie son aisance… mais pas tout.

De Järvenpää à Madrid, puis le Kansas et l’Arizona

Passé par le club de Beat Basket à Järvenpää (U17), Miikka Muurinen rejoint Zentro Basket à Madrid à 15 ans. Il traverse ensuite l’Atlantique pour intégrer Sunrise Christian Academy (Bel Aire, Kansas) puis une deuxième prep school (un lycée privé), la AZ Compass Prep (Chandler, Arizona). Un parcours où se mêlent développement physique, travail technique et exposition face aux meilleurs prospects nord-américains.

Le phénomène de l’EuroBasket 2025

Face à la Serbie en huitièmes, la Susijengi a signé l’exploit (92-86). Dans ce scénario inattendu, Muurinen a pesé en 12 minutes : 9 points et 1 rebond, un dunk qui a embrasé la salle et deux 3-points dans le money-time, dont l’un sur Nikola Jokic. Le genre de séquence qui change une perception… et une cote.

« Ce gars, Miikka, il est fort. Il va devenir un grand, un très grand basketteur. Je crois en lui, et il faudra compter sur lui dans les prochaines années », affirme Miro Little en zone mixte à Riga.

Pour Lauri Markkanen, Miikka Muurinen est « un compétiteur et, évidemment, un basketteur très talentueux. On savait qu’il avait une grande flamme en lui, et qu’à un moment, il allait s’embraser et réaliser de grandes actions. »

Des chiffres qui annoncent la couleur

Avant d’exploser au grand public cet été, Muurinen s’était déjà distingué chez les jeunes : à l’Euro U16 2023 en Macédoine du Nord, il tourne à 16,9 points, 6,1 rebonds et 2,0 contres de moyenne. Il débute avec les A le 25 juin 2024 contre la Nouvelle-Zélande (match de préparation), en 14 minutes : 2 points, 3 contres, 1 interception et 1 passe. Le 28 juin, il remet ça face à la Lettonie, autre succès de référence pour une Finlande en progression continue.

Le “Slim Jesus” peut-il changer le plafond de la Finlande ?

Avec son mélange rare de taille, d’envergure et d’explosivité, Miikka Muurinen offre à la Finlande un profil moderne, capable de finir au cercle… mais aussi d’écarter le jeu. S’il manque encore d’expérience sur le rebond et la création, sa courbe de progression est évidente. Et la suite de l’Euro peut rapidement le propulser dans une autre dimension : la France pourrait le découvrir en quarts — à condition pour les Bleus de battre la Géorgie ce dimanche.

Et après l’Euro : cap sur la voie royale ?

Toujours lycéen aux États-Unis, Muurinen est courtisé par de grands programmes NCAA. L’idée est claire : passer par l’université une saison, puis se présenter à la Draft NBA 2027. Rien ne presse, mais l’EuroBasket 2025 lui a déjà offert une vitrine XXL. La Finlande tenait son franchise player avec Markkanen ; elle pourrait désormais avoir trouvé son facteur X pour les dix prochaines années.