EuroBasket masculin

Qui est Miikka Muurinen, le « Slim Jesus » finlandais, sensation de l’Euro de basket ?

EuroBasket - Miikka Muurinen a électrisé l’EuroBasket 2025 : à 18 ans (2,11 m, 2,20 m d’envergure), le Finlandais a claqué des dunks d’un autre monde et, surtout, signé un match décisif lors du succès retentissant de la Finlande contre la Serbie en huitièmes, ce samedi 6 septembre, avec un énorme dunk en transition et deux 3-points — dont un face à Nikola Jokic.
00h00
Âgé de 18 ans, Miikka Muurinen n’a pas hésité à répondre à Marko Guduric ?

Crédit photo : Julie Dumélié

Derrière son visage enfantin et sa démarche juvénile, Miikka Muurinen (2,11 m, 18 ans) s’est imposé comme la sensation de cette Finlande décomplexée. À seulement 18 ans, il a su jouer des minutes qui comptent dans le dernier quart-temps et réveiller toute une salle sur un dunk “signature”. Contre la Serbie, grande favorite annoncée, il a ajouté la main chaude longue distance, avec deux tirs primés, dont un au nez et à la barbe de Nikola Jokic.

Miikka Muurinen s'est d'abord distingué par ses dunks hyper spectaculaires
Miikka Muurinen s’est d’abord distingué par ses dunks hyper spectaculaires (photo : Julie Dumélié)

Des racines en or pour le basket finlandais

Fils d’anciens internationaux finlandais, Miikka Muurinen a grandi dans le basket. Son père, Kimmo Muurinen (156 sélections avec l’équipe masculine), avait même failli signer à Nanterre à l’époque où Pascal Donnadieu coachait le club. Sa mère, Jenni Muurinen (née Laaksonen), compte 68 sélections avec l’équipe féminine. Une filiation qui explique en partie son aisance… mais pas tout.

Kimmo Muurinen à l'EuroBasket 2013 avec la Finlande
Kimmo Muurinen à l’EuroBasket 2013 avec la Finlande (photo : FIBA)

De Järvenpää à Madrid, puis le Kansas et l’Arizona

Passé par le club de Beat Basket à Järvenpää (U17), Miikka Muurinen rejoint Zentro Basket à Madrid à 15 ans. Il traverse ensuite l’Atlantique pour intégrer Sunrise Christian Academy (Bel Aire, Kansas) puis une deuxième prep school (un lycée privé), la AZ Compass Prep (Chandler, Arizona). Un parcours où se mêlent développement physique, travail technique et exposition face aux meilleurs prospects nord-américains.

Le phénomène de l’EuroBasket 2025

Face à la Serbie en huitièmes, la Susijengi a signé l’exploit (92-86). Dans ce scénario inattendu, Muurinen a pesé en 12 minutes : 9 points et 1 rebond, un dunk qui a embrasé la salle et deux 3-points dans le money-time, dont l’un sur Nikola Jokic. Le genre de séquence qui change une perception… et une cote.

« Ce gars, Miikka, il est fort. Il va devenir un grand, un très grand basketteur. Je crois en lui, et il faudra compter sur lui dans les prochaines années », affirme Miro Little en zone mixte à Riga.

Pour Lauri Markkanen, Miikka Muurinen est « un compétiteur et, évidemment, un basketteur très talentueux. On savait qu’il avait une grande flamme en lui, et qu’à un moment, il allait s’embraser et réaliser de grandes actions. »

Des chiffres qui annoncent la couleur

Avant d’exploser au grand public cet été, Muurinen s’était déjà distingué chez les jeunes : à l’Euro U16 2023 en Macédoine du Nord, il tourne à 16,9 points, 6,1 rebonds et 2,0 contres de moyenne. Il débute avec les A le 25 juin 2024 contre la Nouvelle-Zélande (match de préparation), en 14 minutes : 2 points, 3 contres, 1 interception et 1 passe. Le 28 juin, il remet ça face à la Lettonie, autre succès de référence pour une Finlande en progression continue.

Le “Slim Jesus” peut-il changer le plafond de la Finlande ?

Avec son mélange rare de taille, d’envergure et d’explosivité, Miikka Muurinen offre à la Finlande un profil moderne, capable de finir au cercle… mais aussi d’écarter le jeu. S’il manque encore d’expérience sur le rebond et la création, sa courbe de progression est évidente. Et la suite de l’Euro peut rapidement le propulser dans une autre dimension : la France pourrait le découvrir en quarts — à condition pour les Bleus de battre la Géorgie ce dimanche.

Miikka Muurinen contre la Serbie
Miikka Muurinen vise la Draft NBA 2027 (photo : Julie Dumélié)

Et après l’Euro : cap sur la voie royale ?

Toujours lycéen aux États-Unis, Muurinen est courtisé par de grands programmes NCAA. L’idée est claire : passer par l’université une saison, puis se présenter à la Draft NBA 2027. Rien ne presse, mais l’EuroBasket 2025 lui a déjà offert une vitrine XXL. La Finlande tenait son franchise player avec Markkanen ; elle pourrait désormais avoir trouvé son facteur X pour les dix prochaines années.

Ce qu’il faut retenir de Miikka Muurinen

  • Miikka Muurinen (18 ans, 2,11 m, envergure 2,20 m) a été l’un des facteurs X de l’exploit finlandais contre la Serbie (92-86).

  • 9 points en 12 minutes, un dunk et deux 3-points dont un sur Nikola Jokic.

  • Héritage familial (parents internationaux), parcours Beat Basket → Zentro Madrid → Sunrise Christian → AZ Compass Prep.

  • Déjà productif chez les jeunes (Euro U16 2023) et intégré aux A depuis juin 2024.

  • Surnom “Slim Jesus” et potentiel qui affole les observateurs ; trajectoire NCAA puis NBA 2027 envisagée.

    Miikka Muurinen n'avait pas marqué à 3-points dans cet Euro avant d'en rentrer deux contre la Serbie
    Miikka Muurinen n’avait pas marqué à 3-points dans cet Euro avant d’en rentrer deux contre la Serbie (photo : Julie Dumélié)
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
