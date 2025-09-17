Recherche
France

L’État rejette le projet touristique « excessif » de Tony Parker à Villard-de-Lans

Le préfet des Alpes a rejeté le projet de complexe touristique de Tony Parker à Villard-de-Lans, en Isère, jugé "manifestement excessif" et soulevant des inquiétudes environnementales majeures.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’État rejette le projet touristique « excessif » de Tony Parker à Villard-de-Lans

L’Etat français a retoqué le projet de station de ski iséroise promu par Tony Parker.

Crédit photo : Kyle Terada-Imagn Images

C’est un coup dur pour Tony Parker. Le préfet coordinateur du massif des Alpes a officiellement rejeté lundi 15 septembre la demande d’autorisation pour son ambitieux projet touristique d’une station de ski à Villard-de-Lans, en Isère. L' »Ananda Resort », estimé à 88,5 millions d’euros, ne verra finalement pas le jour, tout du moins en l’état.

Un dimensionnement jugé « manifestement excessif »

Le projet de l’ancienne star NBA prévoyait la construction d’un complexe de 17 597 m² de surface de plancher, incluant 99 suites-appartements touristiques pouvant accueillir jusqu’à 700 lits, 2 450 m² de commerces, une salle d’activité indoor de plus de 7 000 m², plusieurs restaurants, une crèche et des espaces de bien-être.

Développé depuis 2019 via son groupe Infinity Nine après le rachat de la Société des remontées mécaniques de Villard-de-Lans et de Corrençon, ce projet quatre étoiles a été jugé d’un « dimensionnement manifestement excessif au regard de l’offre actuelle et de l’équilibre en matière de ressources naturelles » par les services de l’État, comme expliqué dans le communiqué officiel. Le préfet souligne que « les analyses actuellement disponibles ne permettent pas de disposer d’éléments probants, complets et suffisamment consolidés pour évaluer de manière fiable les effets et les impacts environnementaux, sociaux et économiques » de cette unité touristique nouvelle structurante.

Des préoccupations environnementales au cœur du refus

Parmi les motifs de refus figurent « les incertitudes persistantes sur la disponibilité et la gestion de la ressource en eau » et « la sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre ». Une problématique d’autant plus cruciale que Villard-de-Lans, comme de nombreuses stations, voit son enneigement diminuer : entre 2012 et 2023, le nombre de jours de neige est passé de 18 à 10 en moyenne.

La consultation publique menée au printemps a également pesé dans la balance : sur 3 450 participations recueillies, près de 80% des réponses se sont prononcées contre le projet. Le collectif Vercors citoyens dénonce depuis trois ans un projet « du siècle passé » reposant sur les sports d’hiver.

Tony Parker dispose désormais de deux mois pour faire appel de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, ou peut déposer une nouvelle demande d’autorisation « sur les bases d’un projet remanié et amélioré ». En attendant, son groupe reste présent à Villard-de-Lans via la gestion des remontées mécaniques, jusqu’en 2026.

Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket.
spider36
On s'en fout des projets immobiliers de TP. Je vois pas ce que ça vient faire sur un site dédié au basket.
helmutfritze
Pour le coup, être informé sur ce que font, et donc "qui sont" les personnes qui ont une influence dans notre sport, c'est plutôt une bonne chose je pense. Par exemple j'apprécierai beaucoup d'avoir une information plus fouiller sur qui est l'actionnaire principale de l'AS Monaco, et d'où vient exactement l'argent. Parce que je trouve que les infos sur le sujets sont assez timide au finale. Mais bon, j'ai l'impression que pour l'immense majorité des gens, tant que l'argent est utilisé pour le sport qu'ils apprécient, ou encore plus le club qu'ils soutiennent, alors l'argent n'a pas d'odeur.
glidos
https://www.youtube.com/watch?v=lzQ9lszhP10
macroy
Moi qui pensais que tu nous amenais un complément d'information ! En fait tu veux nous faire swinguer.. Bien a toi.
jc87- Modifié
Lui ou un autre ça ne change rien au fait que ces projets de station de moyenne montagne sont totalement achroniques à l'heure du changement climatique, à fortiori d'une telle ampleur. L'opposition publique locale était très forte et ça a très certainement joué dans la décision.
le_xav
Si ce même préfet pouvait aussi dire que les JO 2030 ne sont qu'une énorme connerie et qu'il faut se désengager à tout prix, il nous éviterait bien des dépenses inutiles.
benjam
Une décision juste et légitime au regard de ce projet inconcevable aujourd'hui - dans les états qui prennent en compte la réalité des bouleversements climatiques et l'épuisement des ressources, sans même parler de la situation des glaciers et de la nécessaire réinvention du tourisme de montagne. T.Parker va pouvoir investir dans des projets plus vertueux, à n'en pas douter... Il y a quand même quelques bonnes nouvelles.
