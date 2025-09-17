L’État rejette le projet touristique « excessif » de Tony Parker à Villard-de-Lans

C’est un coup dur pour Tony Parker. Le préfet coordinateur du massif des Alpes a officiellement rejeté lundi 15 septembre la demande d’autorisation pour son ambitieux projet touristique d’une station de ski à Villard-de-Lans, en Isère. L' »Ananda Resort », estimé à 88,5 millions d’euros, ne verra finalement pas le jour, tout du moins en l’état.

Un dimensionnement jugé « manifestement excessif »

Le projet de l’ancienne star NBA prévoyait la construction d’un complexe de 17 597 m² de surface de plancher, incluant 99 suites-appartements touristiques pouvant accueillir jusqu’à 700 lits, 2 450 m² de commerces, une salle d’activité indoor de plus de 7 000 m², plusieurs restaurants, une crèche et des espaces de bien-être.

Développé depuis 2019 via son groupe Infinity Nine après le rachat de la Société des remontées mécaniques de Villard-de-Lans et de Corrençon, ce projet quatre étoiles a été jugé d’un « dimensionnement manifestement excessif au regard de l’offre actuelle et de l’équilibre en matière de ressources naturelles » par les services de l’État, comme expliqué dans le communiqué officiel. Le préfet souligne que « les analyses actuellement disponibles ne permettent pas de disposer d’éléments probants, complets et suffisamment consolidés pour évaluer de manière fiable les effets et les impacts environnementaux, sociaux et économiques » de cette unité touristique nouvelle structurante.

Des préoccupations environnementales au cœur du refus

Parmi les motifs de refus figurent « les incertitudes persistantes sur la disponibilité et la gestion de la ressource en eau » et « la sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre ». Une problématique d’autant plus cruciale que Villard-de-Lans, comme de nombreuses stations, voit son enneigement diminuer : entre 2012 et 2023, le nombre de jours de neige est passé de 18 à 10 en moyenne.

La consultation publique menée au printemps a également pesé dans la balance : sur 3 450 participations recueillies, près de 80% des réponses se sont prononcées contre le projet. Le collectif Vercors citoyens dénonce depuis trois ans un projet « du siècle passé » reposant sur les sports d’hiver.

Tony Parker dispose désormais de deux mois pour faire appel de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, ou peut déposer une nouvelle demande d’autorisation « sur les bases d’un projet remanié et amélioré ». En attendant, son groupe reste présent à Villard-de-Lans via la gestion des remontées mécaniques, jusqu’en 2026.