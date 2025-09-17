Recherche
Féminines

Le basket ne disparaîtra pas à Alençon : un nouveau club voit le jour

Après la liquidation judiciaire de l’USBD Alençon, un nouveau club a été créé dans l’urgence pour assurer la continuité du basket dans l’Orne. L’Alençon Damigny Basket 61 va reprendre le flambeau.
00h00
Le basket ne disparaîtra pas à Alençon : un nouveau club voit le jour

La balle de basket va de nouveau rebondir à Alençon

Crédit photo : Antoine Bodelet

La balle orange continuera de rebondir à Alençon. Après la relégation puis l’annonce de la liquidation judiciaire de l’USBD Alençon début septembre, une forte mobilisation a eu lieu pour sauver le basket local. Elle a débouché sur la création d’une nouvelle structure : l’Alençon Damigny Basket 61.

Présidée par Olivier Monnier, cette nouvelle entité s’apprête à déposer ses statuts en préfecture, officialisant ainsi sa naissance. Toutes les équipes de l’ex-USBDA évolueront désormais sous cette bannière.

LIRE AUSSI

Une continuité assurée

Ce sauvetage express permet d’éviter un vide sportif et de conserver la dynamique autour du basket dans l’agglomération alençonnaise. Le club entend rapidement s’organiser pour reprendre les entraînements et engager ses équipes dans les championnats. Mais il ne faudra plus compter sur du haut-niveau. En tout cas, pas à court terme.

Avec l’Alençon Damigny Basket 61, joueurs, dirigeants et bénévoles espèrent tourner la page de l’USBDA et écrire un nouveau chapitre pour le basket ornais.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Alençon
Alençon
