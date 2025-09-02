Débouté par le CNOSF, Alençon est définitivement rétrogradé en régional

L’USBD Alençon est désormais fixé : le club évoluera au niveau régional en 2025-2026. Toujours désireuse de repartir en Nationale 1, la formation normande est passée en commission devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif français), qui a cependant rendu un avis négatif. Ce qui acte la rétrogradation de l’USBDA 61 au niveau régional.

Une croissance trop rapide pour l’USBDA

Vainqueur du Trophée Coupe de France en 2024 et accédant à la LF2 la saison suivante, Alençon n’y aura donc passé qu’une saison dans l’antichambre de la Boulangère Wonderligue. Maintenue sportivement, l’USBDA a cependant été rétrogradée par la Commission de contrôle de gestion (CCG) de la Fédération. La raison réside dans un déficit budgétaire de l’ordre d’environ 250 000 euros. Tirant un trait sur leurs espoirs de rester en LF2, les dirigeants avaient donc formulé un projet d’engagement en NF1 auprès du CNOSF, auquel ce dernier a rendu un avis négatif donc.

Cette confirmation de la rétrogradation en régional est considérée comme « injuste » pour le club, « de par les efforts déployés ». Même si l’USBDA reconnaît par voix de communiqué que les fondations au niveau de sa structure n’étaient pas assez solides pour une croissance aussi rapide sur le plan sportif. « Cette décision fait suite à une saison difficile, marquée certes par une exceptionnelle réussite sportive – demi-finaliste des play-off d’accession en LBWL – mais également un réel défi de structuration du club dans son ensemble. »

L’USBDA Alençon pense cependant déjà à se reconstruire : « Un moment difficile, mais pas une fin », peut-on lire. Même si cette rétrogradation au niveau régional aura forcément des conséquences néfastes pour le club à court-terme…