Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LF2

Débouté par le CNOSF, Alençon est définitivement rétrogradé en régional

Après un avis négatif du CNOSF, l'USBD Alençon 61 a confirmé sa rétrogradation au niveau régional par la FFBB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Débouté par le CNOSF, Alençon est définitivement rétrogradé en régional
Crédit photo : Tuan Nguyen

L’USBD Alençon est désormais fixé : le club évoluera au niveau régional en 2025-2026. Toujours désireuse de repartir en Nationale 1, la formation normande est passée en commission devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif français), qui a cependant rendu un avis négatif. Ce qui acte la rétrogradation de l’USBDA 61 au niveau régional.

Une croissance trop rapide pour l’USBDA

Vainqueur du Trophée Coupe de France en 2024 et accédant à la LF2 la saison suivante, Alençon n’y aura donc passé qu’une saison dans l’antichambre de la Boulangère Wonderligue. Maintenue sportivement, l’USBDA a cependant été rétrogradée par la Commission de contrôle de gestion (CCG) de la Fédération. La raison réside dans un déficit budgétaire de l’ordre d’environ 250 000 euros. Tirant un trait sur leurs espoirs de rester en LF2, les dirigeants avaient donc formulé un projet d’engagement en NF1 auprès du CNOSF, auquel ce dernier a rendu un avis négatif donc.

Cette confirmation de la rétrogradation en régional est considérée comme « injuste » pour le club, « de par les efforts déployés ». Même si l’USBDA reconnaît par voix de communiqué que les fondations au niveau de sa structure n’étaient pas assez solides pour une croissance aussi rapide sur le plan sportif. « Cette décision fait suite à une saison difficile, marquée certes par une exceptionnelle réussite sportive – demi-finaliste des play-off d’accession en LBWL – mais également un réel défi de structuration du club dans son ensemble. » 

L’USBDA Alençon pense cependant déjà à se reconstruire : « Un moment difficile, mais pas une fin », peut-on lire. Même si cette rétrogradation au niveau régional aura forcément des conséquences néfastes pour le club à court-terme…

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
LF2
LF2
Suivre
Alençon
Alençon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
glidos
1 An et demi pour plier un club, Bravo président ! Vrai que "ça coûte cher de louer 2 minis bus à Nice"... ^^ Et bien sûr, comme dans toute bonne dictature, de peur d'être justement critiqué, impossible de poster sur le facebook du club. KARMA !
Répondre
(0) J'aime
golo72
INJUSTE non mais les dirigeants n 'ont pas honte! Ils ont réussi à tuer le club en aussi peu de temps c'est du grand art....ce qui est injuste c'est surtout pour les 350 licenciés du club et les salariés. Les règles sont connues de tous au départ, ce qui aurait été injuste c'est de sauver les miches d'un club mal géré....rien que d'oser faire appel quand tu as un dossier aussi peu défendable c'est être assez hors sol. Heureusement qu'il y a des instances qui contrôle car il en faut pour essayer de garder une certaine équitée sportive car cramer la caisse et laisser des ardoises avec une partie de l'argent des contribuables locaux. On pense surtout aux jeunes et aux salariés qui subissent la situation malheureusement.... Et dire qu'ils pensent que c'est INJUSTE.
Répondre
(0) J'aime
davincii
Parler d'injustice alors même que les efforts déployés ne sont même pas fournis par ceux-memes qui ont créé cette situation est vraiment culotté. Vouloir repartir en N1 avec un deficit de près 200000€ de la saison précédente n'est même plus du domaine du miracle ah lala j'arrête là.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Équipe de France
00h00Alexandre Sarr serait forfait pour le reste de l’EuroBasket !
À l’étranger
00h00Après la NCAA, Elodie Lalotte débute sa carrière professionnelle en Espagne !
Armand Lenoir et les équipes de communication de la FFBB travaillent à pied d'oeuvre pour partager l'intimité de l'équipe de France
EuroBasket
00h00[Vidéo] Le deuxième épisode de la série All-Access, qui suit les Bleus à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00Sans Giannis Antetokounmpo, la Grèce chute face à la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Israël accroché par la Belgique mais qualifié pour la phase finale de l’EuroBasket
3x3
00h00Sixtine Macquet veut « repartir avec la médaille d’or » pour sa première compétition internationale avec l’équipe de France 3×3
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo de nouveau forfait avec la Grèce, contre la Bosnie-Herzégovine
LF2
00h00Débouté par le CNOSF, Alençon est définitivement rétrogradé en régional
rouen logo
ELITE 2
00h00Volonté d’uniformisation à Rouen Métropole Basket avec un changement de logo
EuroBasket
00h00L’importantissime France – Pologne : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mardi 2 septembre
1 / 0
Livenews NBA
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
1 / 0