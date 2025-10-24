Recherche
ELITE 2

Djordje Milosevic prolonge à Champagne Basket

Remplaçant médical de Samuta Avea, Djordje Milosevic a signé une prolongation avec le Champagne Basket. L'ailier serbe est désormais sous contrat avec le club marnais jusqu'au 27 décembre.
00h00
Deux mois de plus au Champagne Basket pour Djordje Milosevic

Crédit photo : Teddy Picaudé

Victime d’une déchirure à l’adducteur de gauche lors d’un match de présaison contre Denain début septembre, Samuta Avea devait revenir en cette fin de mois d’octobre. Mais l’ailier hawaïen n’est visiblement toujours pas prêt à jouer…

Ainsi, le Champagne Basket a pris ses disponibilités et verrouillé l’avenir de son remplaçant médical, Djordje Milosevic, qui sera sur le parquet de la Reims Arena ce vendredi contre Poitiers.

PROFIL JOUEUR
Djordje MILOSEVIC
Poste(s): Ailier
Taille: 199 cm
Âge: 32 ans (20/06/1993)
Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
6,2
#142
REB
2,7
#124
PD
1,8
#84

Finaliste des playoffs d’accession en 2023 avec le club marnais, revenu mi-septembre pour assurer la pige, l’ancien ailier de l’ASA a été prolongé par Champagne Basket jusqu’au 27 décembre, soit jusqu’à la trêve du Nouvel An.

L’occasion de poursuivre sa montée en puissance initiée la semaine dernière à Orléans (13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), lui qui n’est pour l’instant pas dans ses standards habituels en ÉLITE 2 (6,2 points à 49%, 2,7 rebonds et 1,8 passe décisive) ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
