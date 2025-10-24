Djordje Milosevic prolonge à Champagne Basket

Victime d’une déchirure à l’adducteur de gauche lors d’un match de présaison contre Denain début septembre, Samuta Avea devait revenir en cette fin de mois d’octobre. Mais l’ailier hawaïen n’est visiblement toujours pas prêt à jouer…

Ainsi, le Champagne Basket a pris ses disponibilités et verrouillé l’avenir de son remplaçant médical, Djordje Milosevic, qui sera sur le parquet de la Reims Arena ce vendredi contre Poitiers.

PROFIL JOUEUR Djordje MILOSEVIC Poste(s): Ailier Taille: 199 cm Âge: 32 ans (20/06/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,2 #142 REB 2,7 #124 PD 1,8 #84

Finaliste des playoffs d’accession en 2023 avec le club marnais, revenu mi-septembre pour assurer la pige, l’ancien ailier de l’ASA a été prolongé par Champagne Basket jusqu’au 27 décembre, soit jusqu’à la trêve du Nouvel An.

L’occasion de poursuivre sa montée en puissance initiée la semaine dernière à Orléans (13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), lui qui n’est pour l’instant pas dans ses standards habituels en ÉLITE 2 (6,2 points à 49%, 2,7 rebonds et 1,8 passe décisive) ?