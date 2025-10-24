Djordje Milosevic prolonge à Champagne Basket
Deux mois de plus au Champagne Basket pour Djordje Milosevic
Victime d’une déchirure à l’adducteur de gauche lors d’un match de présaison contre Denain début septembre, Samuta Avea devait revenir en cette fin de mois d’octobre. Mais l’ailier hawaïen n’est visiblement toujours pas prêt à jouer…
Ainsi, le Champagne Basket a pris ses disponibilités et verrouillé l’avenir de son remplaçant médical, Djordje Milosevic, qui sera sur le parquet de la Reims Arena ce vendredi contre Poitiers.
Finaliste des playoffs d’accession en 2023 avec le club marnais, revenu mi-septembre pour assurer la pige, l’ancien ailier de l’ASA a été prolongé par Champagne Basket jusqu’au 27 décembre, soit jusqu’à la trêve du Nouvel An.
L’occasion de poursuivre sa montée en puissance initiée la semaine dernière à Orléans (13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), lui qui n’est pour l’instant pas dans ses standards habituels en ÉLITE 2 (6,2 points à 49%, 2,7 rebonds et 1,8 passe décisive) ?
Commentaires