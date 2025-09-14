Champagne Basket fait revenir un finaliste des barrages d’accession

Le Champagne Basket va démarrer sa saison 2025-2026 avec Djordje Milosevic (1,99 m, 32 ans) dans ses rangs, selon nos informations. L’ailier serbe avait été excellent au sein du club marnais en 2022-2023, avant de se blesser gravement.

Milosevic, un véritable couteau suisse

Samuta Avea blessé, Champagne Basket s’est mis en quête d’un renfort dans l’aile pour les deux prochains mois. Libre depuis la finale des barrages d’accession perdue avec l’Alliance Sport Alsace, Djordje Milosevic a accepté de piger pour son ancien club. Joueur polyvalent, le natif de Jagodina est devenu un joueur solide de la Pro B (devenue ELITE 2) depuis son arrivée en 2021. D’abord excellent à Évreux (15,6 points, 5,3 rebonds et 4 passes décisives), avec qui il a gagné la Leaders Cup Pro B, il a ensuite rejoint Champagne Basket en 2022.

Très bon dans la Marne (12,4 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne sur ses 22 matches joués), il a cependant fini sa saison le 1er avril à cause d’une grosse blessure au genou. Relancé en Bosnie-Herzégovine avec le Borac Nektar pendant un mois au printemps 2024 (8,3 points, 5,9 rebonds et 2,3 passes décisives), il a donc signé pour l’ASA où il s’est avéré déterminant (8,4 points, 4,3 rebonds, 2,8 passes décisives en 45 matchs joués) dans le parcours du club de Gries-Souffelweyersheim. Au Champagne Basket, Djordje Milosevic tentera de bien lancer sa saison sous les ordres de Vincent Dumestre.