Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Champagne Basket fait revenir un finaliste des barrages d’accession

ÉLITE 2 - Déjà passé par le Champagne Basket en 2022-2023, Djordje Milosevic est de retour au club pour les deux premiers mois de la saison. Il remplace Samuta Avea, qui est blessé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Champagne Basket fait revenir un finaliste des barrages d’accession

Djordje Milosevic est de retour au Champagne Basket

Crédit photo : Antoine Bodelet

Le Champagne Basket va démarrer sa saison 2025-2026 avec Djordje Milosevic (1,99 m, 32 ans) dans ses rangs, selon nos informations. L’ailier serbe avait été excellent au sein du club marnais en 2022-2023, avant de se blesser gravement.

Milosevic, un véritable couteau suisse

Samuta Avea blessé, Champagne Basket s’est mis en quête d’un renfort dans l’aile pour les deux prochains mois. Libre depuis la finale des barrages d’accession perdue avec l’Alliance Sport Alsace, Djordje Milosevic a accepté de piger pour son ancien club. Joueur polyvalent, le natif de Jagodina est devenu un joueur solide de la Pro B (devenue ELITE 2) depuis son arrivée en 2021. D’abord excellent à Évreux (15,6 points, 5,3 rebonds et 4 passes décisives), avec qui il a gagné la Leaders Cup Pro B, il a ensuite rejoint Champagne Basket en 2022.

Très bon dans la Marne (12,4 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne sur ses 22 matches joués), il a cependant fini sa saison le 1er avril à cause d’une grosse blessure au genou. Relancé en Bosnie-Herzégovine avec le Borac Nektar pendant un mois au printemps 2024 (8,3 points, 5,9 rebonds et 2,3 passes décisives), il a donc signé pour l’ASA où il s’est avéré déterminant (8,4 points, 4,3 rebonds, 2,8 passes décisives en 45 matchs joués) dans le parcours du club de Gries-Souffelweyersheim. Au Champagne Basket, Djordje Milosevic tentera de bien lancer sa saison sous les ordres de Vincent Dumestre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Giannis Antetokounmpo a remporté sa première médaille en équipe nationale de Grèce
EuroBasket
00h00La Grèce remporte sa première médaille depuis 16 ans !
Djordje Milosevic est de retour au Champagne Basket
ELITE 2
00h00Champagne Basket fait revenir un finaliste des barrages d’accession
Hugo Invernizzi avec le Limoges CSP en 2020
Betclic ELITE
00h00Limoges et Kenny Baptiste ont trouvé un accord, Invernizzi va signer
Liga Endesa
00h00Six jours après la fin de son Euro raté, Théo Maledon réussit ses débuts avec le Real Madrid
EuroBasket Féminin
00h00Jean-Aimé Toupane reste à la tête des Bleues : « Je ne vois pas comment un entraîneur vice-champion olympique ne serait plus en capacité de mener l’équipe »
Alexandre Chassang, ici à droite, pourrait rejoindre le club de Gérone
Betclic ELITE
00h00Gérone veut faire venir Alexandre Chassang
EuroBasket
00h00[Rétro] Quand Giannis Antetokounmpo jouait à… Chartres, et s’embrouillait avec Bastien Pinault !
Présaison
00h00[Vidéo] À tout juste 17 ans, Hugo Yimga-Moukouri cartonne déjà en pré-saison avec Nanterre
Présaison
00h00Au tournoi de Sablé, Le Mans s’offre l’ASVEL grâce à Trevor Hudgins, Cholet écrase le BCM
Coupe de France Masculine
00h00Logique respectée dans ce premier tour de Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0