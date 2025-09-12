Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027

L’absence de Victor Wembanyama à l’EuroBasket 2025 a pesé lourd dans l’élimination précoce de l’équipe de France. Battus par la Géorgie (80-70) en huitièmes de finale à Riga, les Bleus ont cruellement manqué de leur star de 21 ans, privée de compétition à cause d’une thrombose qui avait déjà écourté sa saison NBA 2024-2026 avec San Antonio.

« Si j’avais été dans l’entourage de Victor, je lui aurais aussi conseillé de ne pas venir cet été »

Invité du Super Moscato Show vendredi sur RMC, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a livré un aveu surprenant concernant l’absence du pivot des Spurs. « Sincèrement, si j’avais été dans l’entourage de Victor, je lui aurais aussi conseillé de ne pas venir cet été. Il n’a rien eu pendant l’année, il a une saison hyper importante en NBA mais aussi à titre personnel », a confié le technicien tricolore.

Le Francilien, grand artisan de la médaille d’argent aux Jeux olympiques 2024 de Paris, doit en effet renégocier son prochain contrat en 2026, un deal qui s’annonce XXL selon les observateurs.

L’espoir d’un retour pour la Coupe du monde 2027

Malgré cette absence qui a handicapé les Bleus, privés également d’autres joueurs majeurs (Strazel, Fournier, Gobert, Lessort, Poirier etc.), Frédéric Fauthoux garde espoir de pouvoir retrouver Wembanyama en équipe de France à l’avenir. Car il le faudra pour la Coupe du monde 2027 au Qatar (du 27 août au 12 septembre), qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles : « À chaque fois que je l’ai au téléphone, il me garantit qu’il veut venir, qu’il en a envie et que c’est important pour lui de porter le maillot de l’équipe de France. Je vais le croire. On a un contact assez régulier avec lui. »

🗣💬 Frédéric Fauthoux, sélectionneur des Bleus : "À chaque fois que je l'ai au téléphone, Victor Wembanyama me garantit qu'il veut venir pour la Coupe du monde 2027. Il en a envie. C'est important pour lui de porter le maillot de l'équipe de France." pic.twitter.com/apzthvbFT3 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 12, 2025

Reste que l’incertitude demeure pour les prochaines échéances internationales. « Malheureusement, on a aucune assurance de tout ça à cause de la NBA et des choix des joueurs », a admis Frédéric Fauthoux, conscient des contraintes qui pèsent sur les stars évoluant outre-Atlantique. L’équipe de France devra composer avec ces réalités pour retrouver le chemin des podiums internationaux.