Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Porté par Nadir Hifi et Mouhamed Faye, Paris s’impose à Boulazac

Betclic ELITE - Après un début de match héroïque de Boulazac, le Paris Basketball s’est largement imposé au Palio (94-73), porté par un tandem Nadir Hifi – Mouhamed Faye très complémentaire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Porté par Nadir Hifi et Mouhamed Faye, Paris s’impose à Boulazac

Nadir Hifi et Mouhamed Faye ont parfaitement combiné leurs talents pour disposer d’un Boulazac accrocheur à domicile.

Crédit photo : Julie Dumélié

Désireux de faire douter le Paris Basketball après l’avoir battu en SuperCoupe LNB à Roland Garros, le Boulazac Basket Dordogne a réussi sa mission pendant plus d’une mi-temps, avant de craquer dans le dernier quart d’heure face aux hommes de Francesco Tabellini, dans un Palio chauffé à blanc (94-73).

Hugo Robineau impactant pour son retour

Les Dordognais ont d’ailleurs pu montrer la force collective désirée par Alexandre Ménard, dans laquelle Hugo Robineau s’est parfaitement intégré pour ses premières minutes de la saison. L’arrière, blessé au mollet en amical le 31 août dernier, signe 13 points à 4/7 aux tirs, 1 passe et 2 rebonds en 12 minutes pour son retour, contribuant d’ailleurs à la bonne période des locaux qui terminent en tête après dix minutes (28-26). Paris montait pour sa part en puissance, mais Nadir Hifi n’avait pas encore trouvé la mire (0/3 mais 4 passes décisives).

Le deuxième quart-temps a lui été beaucoup plus haché que le premier, avec des locaux adroits de près (52,6%) mais pas autant que les Parisiens (64,7%) qui ont peu à peu délaissé le tir extérieur où ils étaient à la peine (30%). Jouant plus simplement, Hifi et ses coéquipiers reprennent les devants à la pause (49-45) sans pour autant rayonner pour le moment.

Hifi et Faye, bourreaux de Boulazac

Accrocheurs, les promus boulazacois font douter les Parisiens au retour des vestiaires, si bien que Derek Willis et Enzo Shahrvin prennent tour à tour une faute technique. Les joueurs de Francesco Tabellini ont rapidement repris leurs esprits par l’intermédiaire de Nadir Hifi et Mouhamed Faye, tout simplement trop forts pour le BBD. Hifi termine la rencontre avec 15 points à 5/12 aux tirs et 5 passes ; tandis que Mouhamed Faye domine physiquement la raquette avec 10 points et 5 rebonds.

Les joueurs d’Alexandre Ménard n’ont clairement pas démérité, mais ils ont pioché dans les dernières minutes, manquant de lucidité dans le dernier geste ou d’énergie au rebond, pour finalement s’incliner 94-73 face à l’équipe qu’ils avaient fait tomber lors de la SuperCoupe LNB. Paris relève pour sa part la tête après deux défaites cette semaine en EuroLeague, et reste à la sixième place de Betclic ELITE à égalité avec Cholet, l’ASVEL, Strasbourg et Nanterre, septième à la différence de points.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Boulazac
Boulazac
Suivre
Momo Faye
Momo Faye
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bbd24- Modifié
On joue à 9 contre 12 talents.c est impossible ! On se défend bien malgré une maladresse aux lancers et tirs de loin. Mais ma pression est énorme tt le temps. Bon juste un truc. J adore Hi-fi, son petit pas en arrière son shoot à 3 points et le reste. Mais il a plus de permissions en défense que les autres. Sa première faute à la 35 ème minute... chapeau
Répondre
(0) J'aime
bbd24
Mais c était chouette de voir Paris au palio.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Remis de blessure, Yoan Makoundou retrouve les parquets face à Limoges
Betclic Élite
00h00Porté par Nadir Hifi et Mouhamed Faye, Paris s’impose à Boulazac
À l’étranger
00h00Evan Fournier et un Donta Hall MVP maintiennent l’Olympiakos invaincu en championnat derrière un Sasha Vezenkov XXL
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau s’offre Chartres et revient à hauteur au classement
NBA
00h00Phil Jackson critique Frank Ntilikina après leur collaboration ratée à New York : « Le jeu NBA n’était pas fait pour lui »
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
À l’étranger
00h00Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens
Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l'Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »
Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco
Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
1 / 0