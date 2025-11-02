Porté par Nadir Hifi et Mouhamed Faye, Paris s’impose à Boulazac

Désireux de faire douter le Paris Basketball après l’avoir battu en SuperCoupe LNB à Roland Garros, le Boulazac Basket Dordogne a réussi sa mission pendant plus d’une mi-temps, avant de craquer dans le dernier quart d’heure face aux hommes de Francesco Tabellini, dans un Palio chauffé à blanc (94-73).

Hugo Robineau impactant pour son retour

Les Dordognais ont d’ailleurs pu montrer la force collective désirée par Alexandre Ménard, dans laquelle Hugo Robineau s’est parfaitement intégré pour ses premières minutes de la saison. L’arrière, blessé au mollet en amical le 31 août dernier, signe 13 points à 4/7 aux tirs, 1 passe et 2 rebonds en 12 minutes pour son retour, contribuant d’ailleurs à la bonne période des locaux qui terminent en tête après dix minutes (28-26). Paris montait pour sa part en puissance, mais Nadir Hifi n’avait pas encore trouvé la mire (0/3 mais 4 passes décisives).

Le deuxième quart-temps a lui été beaucoup plus haché que le premier, avec des locaux adroits de près (52,6%) mais pas autant que les Parisiens (64,7%) qui ont peu à peu délaissé le tir extérieur où ils étaient à la peine (30%). Jouant plus simplement, Hifi et ses coéquipiers reprennent les devants à la pause (49-45) sans pour autant rayonner pour le moment.

Hifi et Faye, bourreaux de Boulazac

Accrocheurs, les promus boulazacois font douter les Parisiens au retour des vestiaires, si bien que Derek Willis et Enzo Shahrvin prennent tour à tour une faute technique. Les joueurs de Francesco Tabellini ont rapidement repris leurs esprits par l’intermédiaire de Nadir Hifi et Mouhamed Faye, tout simplement trop forts pour le BBD. Hifi termine la rencontre avec 15 points à 5/12 aux tirs et 5 passes ; tandis que Mouhamed Faye domine physiquement la raquette avec 10 points et 5 rebonds.

Les joueurs d’Alexandre Ménard n’ont clairement pas démérité, mais ils ont pioché dans les dernières minutes, manquant de lucidité dans le dernier geste ou d’énergie au rebond, pour finalement s’incliner 94-73 face à l’équipe qu’ils avaient fait tomber lors de la SuperCoupe LNB. Paris relève pour sa part la tête après deux défaites cette semaine en EuroLeague, et reste à la sixième place de Betclic ELITE à égalité avec Cholet, l’ASVEL, Strasbourg et Nanterre, septième à la différence de points.