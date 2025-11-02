Evan Fournier et un Donta Hall MVP maintiennent l’Olympiakos invaincu en championnat derrière un Sasha Vezenkov XXL

L’Olympiakos poursuit son parcours sans faute en championnat grec. Les Rouges et Blancs ont dominé l’Iraklis 103-87 au Stade de la Paix et de l’Amitié ce dimanche 2 novembre, portant leur bilan à 5 victoires en 5 matchs dans la Stoiximan GBL 2025-2026.

Vezenkov et Hall en mode patron offensif

Sasha Vezenkov a été le grand artisan de cette victoire avec 27 points au compteur, réussissant un remarquable 10/14 aux tirs. Le Bulgare a été parfaitement secondé par Donta Hall, l’ancien Monégasque signant 23 points avec un impressionnant 10/10 à deux points, ce qui lui a valu le titre de MVP de la rencontre.

Du côté des tricolores, Evan Fournier a également apporté sa contribution avec 14 points mais 4/11 aux tirs, tandis que Frank Ntilikina a profité de ses 20 minutes de jeu pour inscrire 7 points à 2/5 aux tirs mais aussi 2 contres.

Bartzokas satisfait malgré quelques difficultés

L’entraîneur Giorgos Bartzokas a reconnu les difficultés de son équipe après le match : « Dans l’énergie comme mentalement, nous n’étions pas à 100% ». Il a expliqué cette baisse de régime par l’enchaînement des matchs : « Après deux matchs difficiles mercredi et vendredi, il est difficile d’être concentré et à 100% ». Concernant la performance d’Evan Fournier, Bartzokas s’est montré confiant malgré la panne d’adresse du Français : « Je crois qu’Evan Fournier a prouvé dans sa carrière qui il était ».

L’Olympiakos occupe désormais seul la première place du classement avec 10 points, devant l’AEK et le PAOK qui comptent 9 points chacun. Les hommes de Bartzokas retrouveront le Partizan Belgrade vendredi prochain à domicile pour la 9e journée d’EuroLeague, l’occasion pour Ntilikina de retrouver son ancien club.