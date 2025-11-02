Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Evan Fournier et un Donta Hall MVP maintiennent l’Olympiakos invaincu en championnat derrière un Sasha Vezenkov XXL

Grèce - Sasha Vezenkov et Donta Hall ont porté l'Olympiakos vers une cinquième victoire consécutive en championnat, face à l'Iraklis (103-87), et conservent la tête du classement avec un bilan parfait. Malgré 14 points, Evan Fournier n'a pas encore réglé la panne d'adresse qu'il rencontre depuis quelques semaines.
|
00h00
Evan Fournier et un Donta Hall MVP maintiennent l’Olympiakos invaincu en championnat derrière un Sasha Vezenkov XXL

En panne d’adresse, Evan Fournier a tout de même apporté 14 points à l’Olympiakos face à l’Iraklis.

Crédit photo : Olympiakos B.C.

L’Olympiakos poursuit son parcours sans faute en championnat grec. Les Rouges et Blancs ont dominé l’Iraklis 103-87 au Stade de la Paix et de l’Amitié ce dimanche 2 novembre, portant leur bilan à 5 victoires en 5 matchs dans la Stoiximan GBL 2025-2026.

Vezenkov et Hall en mode patron offensif

Sasha Vezenkov a été le grand artisan de cette victoire avec 27 points au compteur, réussissant un remarquable 10/14 aux tirs. Le Bulgare a été parfaitement secondé par Donta Hall, l’ancien Monégasque signant 23 points avec un impressionnant 10/10 à deux points, ce qui lui a valu le titre de MVP de la rencontre.

Du côté des tricolores, Evan Fournier a également apporté sa contribution avec 14 points mais 4/11 aux tirs, tandis que Frank Ntilikina a profité de ses 20 minutes de jeu pour inscrire 7 points à 2/5 aux tirs mais aussi 2 contres.

LIRE AUSSI
Evan Fournier (1,98 m, 33 ans) n’a pas encore retrouvé le rythme qui avait fait de lui l’un des cadres de l’Olympiakos la saison passée. Prolongé à prix d’or à l’intersaison, le Français, gêné par des pépins physiques, traverse un passage difficile sur le plan offensif. Ce vendredi, lors de la victoire des siens contre l’Hapoël […]
1/11 aux tirs mais la victoire face au leader : Evan Fournier peine à trouver son adresse en ce début de saison – BeBasket
Rédaction
Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
7
PTS
2
REB
3
PDE
Logo Esake
OLY
103 87
IRA

Bartzokas satisfait malgré quelques difficultés

L’entraîneur Giorgos Bartzokas a reconnu les difficultés de son équipe après le match : « Dans l’énergie comme mentalement, nous n’étions pas à 100% ». Il a expliqué cette baisse de régime par l’enchaînement des matchs : « Après deux matchs difficiles mercredi et vendredi, il est difficile d’être concentré et à 100% ». Concernant la performance d’Evan Fournier, Bartzokas s’est montré confiant malgré la panne d’adresse du Français : « Je crois qu’Evan Fournier a prouvé dans sa carrière qui il était ».

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
14
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Esake
OLY
103 87
IRA

L’Olympiakos occupe désormais seul la première place du classement avec 10 points, devant l’AEK et le PAOK qui comptent 9 points chacun. Les hommes de Bartzokas retrouveront le Partizan Belgrade vendredi prochain à domicile pour la 9e journée d’EuroLeague, l’occasion pour Ntilikina de retrouver son ancien club.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Iraklis
Iraklis
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Evan Fournier et un Donta Hall MVP maintiennent l’Olympiakos invaincu en championnat derrière un Sasha Vezenkov XXL
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau s’offre Chartres et revient à hauteur au classement
NBA
00h00Phil Jackson critique Frank Ntilikina après leur collaboration ratée à New York : « Le jeu NBA n’était pas fait pour lui »
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
À l’étranger
00h00Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens
Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l'Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »
Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco
Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »
T.J. Shorts avachi sur le banc à Monaco en fin de match vendredi soir
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos
Kenny Grant et Le Portel ont perdu face au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Kenny Grant dépité après l’Opalico perdu : « On a laissé de l’air à Gravelines »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
1 / 0