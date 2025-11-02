Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
Privé d’Anthony Edwards, Minnesota attendait un patron. Rudy Gobert a répondu présent. Face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, le triple All-Star a sorti un match plein, symbole de la montée en puissance des Timberwolves après deux défaites consécutives.
Rudy Gobert impérial dans la raquette
Avec 14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a été partout. Son impact défensif a été déterminant dans le troisième quart-temps, moment où Minnesota a renversé la rencontre (36-18 sur la période). L’intérieur des Bleus a littéralement verrouillé la peinture, écœurant LaMelo Ball et Miles Bridges sur plusieurs actions clés.
« Rudy a mis la pression sur chaque tir », saluait après le match Julius Randle, auteur de 30 points. Le Français a aussi régalé offensivement, avec notamment un énorme dunk dans le trafic puis un poster sur Moussa Diabaté en fin de rencontre.
Signe de sa domination : avec lui sur le terrain, les Wolves ont affiché un différentiel de +31, le meilleur de la partie.
🇫🇷 Big. Ru. Highlights.
14 PTS | 15 REB | 5 AST | +31 +/-
6-9 FG
Victoire des @Timberwolves 122-105 pic.twitter.com/9uvcEDZa2S
— NBA France (@NBAFRANCE) November 2, 2025
Moussa Diabaté solide malgré la défaite
Face à lui, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a livré une prestation encourageante (11 points, 9 rebonds en 19 minutes). Toujours sixième homme dans la rotation de Charles Lee, l’ancien Angelino s’impose comme un élément fiable dans la raquette de Charlotte.
Tidjane Salaün, lui, a connu un soir plus discret (2 points à 1/5 au tir en 11 minutes). Joan Beringer est resté sur le banc côté Minnesota.
Minnesota retrouvera Brooklyn lundi, tandis que Charlotte tentera de rebondir face à Utah.
La nuit des Français en NBA : Sarr et Coulibaly battus par Orlando
Du côté de Washington, Alexandre Sarr (10 points, 8 rebonds, 3 contres) et Bilal Coulibaly (10 points, 4 passes) n’ont rien pu faire face au Magic (125-94). Orlando a rapidement pris le large, malgré quelques séquences intéressantes des deux jeunes tricolores dans le dernier quart.
Noah Penda, entré en fin de match, a profité de ses sept minutes pour se distinguer : 3 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 contres.
Raynaud grappille du temps de jeu
Enfin, Maxime Raynaud a disputé quatre minutes lors de la victoire de Sacramento à Milwaukee (135-133), le temps de capter un rebond offensif. C’est sa deuxième entrée en jeu en saison régulière NBA.
