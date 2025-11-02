Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison

Privé d’Anthony Edwards, Minnesota attendait un patron. Rudy Gobert a répondu présent. Face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, le triple All-Star a sorti un match plein, symbole de la montée en puissance des Timberwolves après deux défaites consécutives.

Rudy Gobert impérial dans la raquette

Avec 14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a été partout. Son impact défensif a été déterminant dans le troisième quart-temps, moment où Minnesota a renversé la rencontre (36-18 sur la période). L’intérieur des Bleus a littéralement verrouillé la peinture, écœurant LaMelo Ball et Miles Bridges sur plusieurs actions clés.

« Rudy a mis la pression sur chaque tir », saluait après le match Julius Randle, auteur de 30 points. Le Français a aussi régalé offensivement, avec notamment un énorme dunk dans le trafic puis un poster sur Moussa Diabaté en fin de rencontre.

Signe de sa domination : avec lui sur le terrain, les Wolves ont affiché un différentiel de +31, le meilleur de la partie.

🇫🇷 Big. Ru. Highlights. 14 PTS | 15 REB | 5 AST | +31 +/-

6-9 FG Victoire des @Timberwolves 122-105 pic.twitter.com/9uvcEDZa2S — NBA France (@NBAFRANCE) November 2, 2025

Moussa Diabaté solide malgré la défaite

Face à lui, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a livré une prestation encourageante (11 points, 9 rebonds en 19 minutes). Toujours sixième homme dans la rotation de Charles Lee, l’ancien Angelino s’impose comme un élément fiable dans la raquette de Charlotte.

Tidjane Salaün, lui, a connu un soir plus discret (2 points à 1/5 au tir en 11 minutes). Joan Beringer est resté sur le banc côté Minnesota.

Minnesota retrouvera Brooklyn lundi, tandis que Charlotte tentera de rebondir face à Utah.