NBA

Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison

NBA - Rudy Gobert a livré sa meilleure prestation de la saison ce samedi 1er novembre lors de la victoire de Minnesota à Charlotte (122-105). Opposé à Moussa Diabaté, le pivot français a brillé dans tous les compartiments du jeu.
00h00
Résumé
Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison

Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre

Crédit photo : © Jim Dedmon-Imagn Images

Privé d’Anthony Edwards, Minnesota attendait un patron. Rudy Gobert a répondu présent. Face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, le triple All-Star a sorti un match plein, symbole de la montée en puissance des Timberwolves après deux défaites consécutives.

Rudy Gobert impérial dans la raquette

Avec 14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres, Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a été partout. Son impact défensif a été déterminant dans le troisième quart-temps, moment où Minnesota a renversé la rencontre (36-18 sur la période). L’intérieur des Bleus a littéralement verrouillé la peinture, écœurant LaMelo Ball et Miles Bridges sur plusieurs actions clés.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
14
PTS
15
REB
5
PDE
Logo NBA
CHA
105 122
MIN

« Rudy a mis la pression sur chaque tir », saluait après le match Julius Randle, auteur de 30 points. Le Français a aussi régalé offensivement, avec notamment un énorme dunk dans le trafic puis un poster sur Moussa Diabaté en fin de rencontre.

Signe de sa domination : avec lui sur le terrain, les Wolves ont affiché un différentiel de +31, le meilleur de la partie.

Moussa Diabaté solide malgré la défaite

Face à lui, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a livré une prestation encourageante (11 points, 9 rebonds en 19 minutes). Toujours sixième homme dans la rotation de Charles Lee, l’ancien Angelino s’impose comme un élément fiable dans la raquette de Charlotte.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
11
PTS
9
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
105 122
MIN

Tidjane Salaün, lui, a connu un soir plus discret (2 points à 1/5 au tir en 11 minutes). Joan Beringer est resté sur le banc côté Minnesota.

Minnesota retrouvera Brooklyn lundi, tandis que Charlotte tentera de rebondir face à Utah.

La nuit des Français en NBA : Sarr et Coulibaly battus par Orlando

Du côté de Washington, Alexandre Sarr (10 points, 8 rebonds, 3 contres) et Bilal Coulibaly (10 points, 4 passes) n’ont rien pu faire face au Magic (125-94). Orlando a rapidement pris le large, malgré quelques séquences intéressantes des deux jeunes tricolores dans le dernier quart.

Noah Penda, entré en fin de match, a profité de ses sept minutes pour se distinguer : 3 points, 2 rebonds, 3 passes et 2 contres.

Raynaud grappille du temps de jeu

Enfin, Maxime Raynaud a disputé quatre minutes lors de la victoire de Sacramento à Milwaukee (135-133), le temps de capter un rebond offensif. C’est sa deuxième entrée en jeu en saison régulière NBA.

NBA – Journée 2112025
01/11/2025
MIL Milwaukee Bucks
133 135
SAC Sacramento Kings
CHA Charlotte Hornets
105 122
MIN Minnesota Timberwolves
IND Indiana Pacers
114 109
GSW Golden State Warriors
WAS Washington Wizards
94 125
ORL Orlando Magic
02/11/2025
BOS Boston Celtics
101 128
HOU Houston Rockets
DET Detroit Pistons
122 110
DAL Dallas Mavericks

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
