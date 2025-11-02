Hugo Benitez délivre Manresa dans un final à suspense contre Bilbao

Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans) a encore prouvé qu’il savait répondre présent dans les moments chauds. Le meneur français a guidé Manresa vers un succès arraché de haute lutte contre Bilbao (79-77), en signant 18 points et surtout le panier de la victoire à 30 secondes de la fin. Ce succès permet au club catalan de souffler un peu après un début de saison difficile en Liga Endesa (1 victoire et 3 défaites avant ce succès).

Benitez, patron sur le parquet du Nou Congost

Dès les premières minutes, Hugo Benitez a donné le ton. Toujours agressif en un contre un, il a mis sous pression la défense basque et provoqué de nombreuses fautes. Son activité a permis à Manresa de s’installer dans le match malgré les maladresses de Retin Obasohan et de ses coéquipiers. En face, Bilbao Basket s’en est remis au réveil de Darrun Hilliard après la pause pour repasser devant (53-54, 28e).

Mais le meneur catalan, soutenu par l’Uruguayen Agustín Ubal, a maintenu son équipe à flot par ses pénétrations et sa lucidité. À 30 secondes du buzzer, alors que le score était en faveur des visiteurs (76-77), Benitez a pris les choses en main et inscrit le panier décisif, avant de voir le dernier tir d’Harald Frey rebondir sur l’arceau.

Un succès précieux pour Manresa

Ce deuxième succès de la saison en Liga Endesa offre un peu d’air à Manresa, désormais plus éloigné de la zone rouge. Pour Hugo Benitez, cette performance confirme son rôle clé dans le collectif de Diego Ocampo, lui qui s’impose match après match comme un leader de cœur et de caractère.