Phil Jackson critique Frank Ntilikina après leur collaboration ratée à New York : « Le jeu NBA n’était pas fait pour lui »

À jamais dans l’histoire pour ses nombreux succès en tant qu’entraîneur des Bulls de Jordan et des Lakers de Kobe, Phil Jackson n’a pas eu le même succès chez les New York Knicks. Président de la franchise de la Grosse Pomme entre 2014 et 2017, le “Zen Master” revient dans son nouvel ouvrage “Masters of the Game” à paraître mardi 4 novembre sur ses décisions lorsqu’il était à la tête des Knicks, ne manquant pas d’égratigner Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans).

Today Masters of The Game became available. Use this linkhttps://t.co/LwrbMvwNYW — Phil Jackson (@PhilJackson11) April 21, 2025

Remettant sans cesse la faute de son échec à New York sur les joueurs ou l’organisation, Phil Jackson avait drafté le “French Prince” en huitième position en 2017, faisant alors de lui le Français choisi le plus haut de l’histoire (record battu depuis). Mais avec assurance, Jackson pose la responsabilité de l’échec de Ntilikina à New York, et plus largement dans la Ligue, sur le joueur lui-même plutôt que sur l’instabilité dans laquelle il a dû évoluer.

« Il n’a jamais su shooter »

“Le jeu NBA n’était pas fait pour lui”, envoie-t-il froidement. Il poursuit : “Je pensais qu’il serait bon dans un système à deux arrières… Il est agile, mais il n’a jamais su shooter”. En quatre saisons chez les Knicks, Ntilikina a participé à 211 rencontres dont seulement 55 comme titulaire. Reconnu pour ses capacités défensives, le manque de temps de jeu (19 minutes de moyenne) l’avait néanmoins bridé dans l’expression de son jeu offensif. L’ancien Strasbourgeois a quitté la franchise avec 5,5 points de moyenne, 2 rebonds et 2,7 passes décisives.

De retour en Europe depuis l’été 2024, Frank Ntilikina performe désormais avec l’Olympiakos Le Pirée, où il a dernièrement livré deux matchs référence. Le combo-guard a signé 16 points face à la lanterne rouge du championnat grec Panionios, avant d’enchaîner face à Mykonos avec de nouveau 16 points, en seulement 17 minutes de jeu la semaine dernière.