Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens

POLOGNE - Déjà étincelant dans le succès du Legia en BCL dix jours plus tôt, l’ancien joueur de l’ASA Carl Ponsar a établi son nouveau record de points dans le championnat polonais face à Wloclawek, écurie de FIBA Europe Cup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens

Carl Ponsar s’est illustré en championnat polonais avec 17 points, son nouveau record dans la compétition.

Crédit photo : FIBA

Arrivé à la rentrée au Legia Varsovie après la fin de son aventure à Gries Souffel, Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) continue semaine après semaine de répondre présent dans la capitale polonaise. Engagé pour pallier la blessure de Race Thompson au sein du club de BCL, l’ancien intérieur du Lille Métropole Basket a établi samedi premier novembre son record de points sous le maillot du Legia avec 17 unités, dix jours après avoir largement contribué au succès de siens en coupe d’Europe sur le parquet du MLP Academics Heidelberg (74-67) en Allemagne.

Placé dans le cinq majeur face à Wloclawek, actuel huitième du championnat polonais et engagé en FIBA Europe Cup, Carl Ponsar signe 17 points en 30 minutes, sa meilleure marque au scoring depuis son arrivée fin septembre. Le Normand y ajoute 4 rebonds, 1 passe et 1 interception, contribuant assez largement au succès du Legia (80-75) qui reste invaincu et leader en championnat.

Carl PONSAR
Carl PONSAR
17
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Orlen Basket Liga
LEG
80 75
WRO

Si son contrat est temporaire – d’une durée de deux mois – Carl Ponsar saisit les occasions de se montrer aux yeux de son directeur sportif Aaron Cel pour espérer une prolongation ; ou bien attirer une autre écurie européenne en quête d’un poste 4/3 polyvalent et fiable aux tirs (51,7% d’adresse globale en championnat et 45,9% en BCL).

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Pologne
Pologne
Suivre
Wloclawek
Wloclawek
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
À l’étranger
00h00Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens
Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l'Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »
Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco
Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »
T.J. Shorts avachi sur le banc à Monaco en fin de match vendredi soir
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos
Kenny Grant et Le Portel ont perdu face au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Kenny Grant dépité après l’Opalico perdu : « On a laissé de l’air à Gravelines »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
Hugo Benitez a été dominant et clutch contre Bilbao
Liga Endesa
00h00Hugo Benitez délivre Manresa dans un final à suspense contre Bilbao
Lucas Ugolin a brillé lors de la victoire de Blois contre Evreux
ELITE 2
00h00Blois signe sa meilleure prestation de la saison, Denain enchaîne une 3e victoire
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
1 / 0