Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens

Arrivé à la rentrée au Legia Varsovie après la fin de son aventure à Gries Souffel, Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) continue semaine après semaine de répondre présent dans la capitale polonaise. Engagé pour pallier la blessure de Race Thompson au sein du club de BCL, l’ancien intérieur du Lille Métropole Basket a établi samedi premier novembre son record de points sous le maillot du Legia avec 17 unités, dix jours après avoir largement contribué au succès de siens en coupe d’Europe sur le parquet du MLP Academics Heidelberg (74-67) en Allemagne.

Placé dans le cinq majeur face à Wloclawek, actuel huitième du championnat polonais et engagé en FIBA Europe Cup, Carl Ponsar signe 17 points en 30 minutes, sa meilleure marque au scoring depuis son arrivée fin septembre. Le Normand y ajoute 4 rebonds, 1 passe et 1 interception, contribuant assez largement au succès du Legia (80-75) qui reste invaincu et leader en championnat.

Si son contrat est temporaire – d’une durée de deux mois – Carl Ponsar saisit les occasions de se montrer aux yeux de son directeur sportif Aaron Cel pour espérer une prolongation ; ou bien attirer une autre écurie européenne en quête d’un poste 4/3 polyvalent et fiable aux tirs (51,7% d’adresse globale en championnat et 45,9% en BCL).