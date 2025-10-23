Recherche
BCL

Carl Ponsar brille avec le Legia Varsovie en BCL

BCL - Passé de l’Alliance Sport Alsace à Varsovie cet été, Carl Ponsar a été un élément clé du succès du Legia Varsovie en Basketball Champions League ce mercredi en Allemagne.
00h00
Carl Ponsar brille avec le Legia Varsovie en BCL

Carl Ponsar a signé son meilleur match en BCL avec le Legia Varsovie

Crédit photo : FIBA

Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) a franchi un cap. Après avoir quitté l’Alliance Sport Alsace, où il évoluait en Pro B (ELITE 2), l’ailier français s’affirme désormais sur la scène européenne avec le Legia Varsovie où il passe le début de saison. Ce mercredi, le Normand a contribué de manière décisive à la victoire du club polonais sur le parquet du MLP Academics Heidelberg (74-67), signant l’un de ses meilleurs matchs de la saison.

Carl PONSAR
Carl PONSAR
13
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
MLP
67 74
LEG

Un match référence pour Carl Ponsar

Auteur de 13 points à 4/7 aux tirs, 6 rebonds et un impressionnant différentiel de +21 en 21 minutes, Carl Ponsar a parfaitement répondu présent dans ce match crucial pour le Legia, jusque-là sans victoire en BCL. Dans une rencontre maîtrisée collectivement, il a su imposer son intensité et sa polyvalence des deux côtés du terrain.

Jusqu’ici efficace mais relativement discret (2 points en 12 minutes contre Vilnius, 2 rebonds et 2 passes en 16 minutes face à Patras) en BCL, un peu moins dans le championnat polonais (une pointe à 10 points contre Torun, sinon 6 et 3 points mais surtout trois victoires en trois matches), l’ancien joueur de Rouen, Saint-Quentin, Toulouse, Lille et l’ASA a donc signé sa meilleure performance avec le club champion de Pologne en titre. De bon augure pour convaincre la formation d’Aaron Cel (le directeur sportif) de le prolonger ou une autre écurie européenne de l’engager.

Le Legia Varsovie retrouve le goût de la victoire

Cette victoire à l’extérieur met fin à une série de huit défaites du Legia Varsovie en BCL. Bien emmené par l’ancien Limougeaud Jayvon Graves (19 points, 5 rebonds, 4 interceptions) et Ojars Silins (17 points à 5/10 à 3-points), le club polonais a confirmé qu’il pouvait voyager fort. L’apport du banc, notamment celui de Ponsar, a fait la différence face à une équipe allemande dominée dans les moments-clés.

Pour Heidelberg, Marcus Weathers (12 points et 10 rebonds) et son frère Michael (17 points et 4 passes) ont tenu la baraque, mais sans pouvoir inverser la tendance.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

