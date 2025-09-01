Des nouvelles d’Aaron Cel, devenu directeur sportif à succès en Pologne : « C’est sorti de nulle part ! »

Est-ce que ça ne le démange pas ? Quand il voit la folle ambiance de l’Arena Spodek pour les matchs de la Pologne, et le formidable parcours des locaux jusque-là, Aaron Cel n’a-t-il pas quelques fourmis dans les jambes ? Pas un petit regret d’avoir arrêté sa carrière un an trop tôt ?

« Non, non », jure-t-il. « J’ai terminé mon parcours international sur une quatrième place à l’EuroBasket 2022, qui était totalement inespérée. Même en club, j’ai connu une fin magnifique à Torun, où l’on a retiré mon maillot. Ma carrière n’était pas destinée à être réussie à ce point-là. »

Champion pour la première fois en 56 ans

À 38 ans, Aaron Cel a d’autant moins de remords que sa nouvelle vie a très bien démarré. Reconverti directeur sportif, le natif d’Orléans a remporté le titre de champion de Pologne avec le Legia Varsovie sur un Match 7 à l’extérieur du côté de Lublin (92-82). Le premier trophée du club de la capitale depuis 1969 ! « Quand j’y repense, j’en ai des frissons », souffle-t-il.

Une opportunité arrivée par surprise, alors qu’il était encore joueur avec Torun. « Je me préparais à la base à être agent », raconte-t-il. « J’avais fait les paperasses nécessaires pour devenir directeur sportif au cas où mais je me disais que ça n’allait pas être le cas. Il y en a très peu en Pologne. En février 2024, le président du Legia Varsovie m’a contacté. Il avait réussi à monter un bon budget mais il lui manquait une vision long terme. Je suis le chanceux qu’il a choisi pour devenir son premier directeur sportif. Je ne m’attendais pas à cette offre, c’est sorti de nulle part mais j’en suis très content. »

Il a dû virer son ancien coach !

En quelques mois, Aaron Cel a dû apprivoiser l’envers du décor, celui où la vie ne se résume pas à entraînement – musculation – vidéo – récupération. « C’est infiniment plus stressant », admet-il. « Il y a beaucoup plus de problèmes à résoudre, pas simplement ton pourcentage au shoot mais des sujets humains au quotidien. » À Varsovie, ses missions sont multiples : préparation du recrutement (avec le gros coup Kameron McGusty, MVP du championnat), rapports au président, aider les joueurs… Et décider, surtout.

C’est d’ailleurs comme cela qu’il a compris qu’il était réellement passé de l’autre côté de la barrière. En février, l’ancien intérieur de l’Étendard de Brest s’est résolu à se séparer de son coach, Ivica Skelin, qui avait pourtant été son entraîneur à Torun en 2021/22. « Je n’espérais pas le faire, d’autant plus avec lui. Mais j’ai senti que ce groupe avait besoin de cela. Devenir décisionnaire, cela change tout. C’est un autre monde, il faut être prêt pour ça, mettre ses émotions de côté, ne penser qu’au club, ce n’est jamais simple à annoncer. »

Bientôt en Basketball Champions League

Un choix qui a finalement porté ses fruits : son remplaçant, Heiko Rannula (sélectionneur de l’Estonie), a métamorphosé l’équipe, qui s’est envolée vers le titre de champion. Un trophée synonyme de ticket pour la BCL, où Aaron Cel a espéré, en vain, retrouver son club formateur, Le Mans, piloté par l’un de ses « mentors » dans le milieu, Vincent Loriot. « Avant de prendre le job, j’ai appelé beaucoup de monde pour apprendre au plus vite. Vincent Loriot m’a donné de bons conseils. J’espère ne jamais être le genre de personne qui pense avoir la science infuse, et sait tout sur tout. Particulièrement dans ce boulot, où il faut savoir accepter l’erreur, partager son ressenti, demander plein d’avis, car on ne peut jamais être sûr à 100%. » Même si pour l’instant, son taux de réussite est plutôt élevé…