Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
BCL

Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !

BCL - Carl Ponsar a trouvé un point de chute à l’étranger : le poste 4/3 français de 28 ans s’est engagé pour deux mois avec le Legia Varsovie, champion de Pologne et engagé en BCL, afin de pallier la blessure de Race Thompson.
|
00h00
Résumé
Écouter
Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !

Après avoir effectué la préparation avec Nancy, Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne

Crédit photo : Victor Lecomte

Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) n’a pas trouvé de contrat en première division française, mais il a su rebondir à l’étranger : le poste 4/3 français de 28 ans s’est engagé pour deux mois avec le Legia Varsovie, champion de Pologne en titre et engagé en Ligue des Champions (BCL).

Une opportunité européenne pour Ponsar

Après sa saison 2024-2025 avec l’ASA (en Pro B), Carl Ponsar espérait décrocher une place en Betclic ÉLITE. Finalement, c’est en Pologne, du côté du Legia Varsovie, qu’il va poursuivre sa carrière. Le club, qui prépare une saison chargée entre championnat national et BCL, a décidé de lui offrir un contrat de deux mois afin de compenser l’absence de l’intérieur américain Race Thompson (2,03 m, 26 ans), blessé.

Sur place, Carl Ponsar n’était pas un inconnu puisque le directeur sportif du Legia Varsovie n’est autre que le Franco-Polonais Aaron Cel, ancienne figure de l’équipe de Pologne, qui suit de près les opportunités concernant les joueurs français.

LIRE AUSSI

Un renfort attendu en BCL

Le Legia Varsovie, qui figure dans le groupe A de la BCL, veut s’appuyer sur l’adresse extérieure de Carl Ponsar, notamment. Avec ce contrat temporaire, le Normand aura l’occasion de se montrer dans une compétition prestigieuse et potentiellement de décrocher un contrat à haut-niveau à plus long terme.

S’il parvient à s’imposer, ce passage en Pologne pourrait lui offrir une nouvelle vitrine pour la suite de sa carrière, lui qui avait du redescendre jusqu’en Nationale 1 après une série de blessures.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Après avoir effectué la préparation avec Nancy, Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne
Basketball Champions League
00h00Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !
Jules Gibey a planté 41 points pour Vitré à Angers
NM1
00h00Gibey flambe à Angers (41 points), Fos, Rennes et Lorient au rendez-vous ; Boulogne, Orchies et LyonSO démarrent fort
Evan Fournier reprend la compétition ce jeudi avec l'Olympiakos
Présaison
00h00Evan Fournier porte déjà l’Olympiakos vers la victoire, pour son match de présaison face à Milan
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Shaquille Harrisson a brillé avec l'ASVEL contre Dijon ce vendredi 19 septembre en présaison
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL termine sa préparation par une victoire difficile à Dijon
3x3
00h00L’équipe de France masculine éliminée en poules de la Coupe du monde U23 3×3, les filles font carton plein
La SuperCoupe LNB 2025 se joue à Roland Garros
Betclic ELITE
00h00Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales
Betclic ELITE
00h00Officiel – Jordan Loyd quitte Monaco : « C’était une expérience incroyable »
WNBA
00h00Le Mercury de Monique Akoa-Makani élimine le Liberty de Marine Johannès, champion en titre
Espoirs ELITE
00h00L’équipe Espoirs de l’ASVEL engage un international congolais
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0