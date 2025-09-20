Carl Ponsar rejoint le champion de Pologne en titre !

Carl Ponsar (2,03 m, 28 ans) n’a pas trouvé de contrat en première division française, mais il a su rebondir à l’étranger : le poste 4/3 français de 28 ans s’est engagé pour deux mois avec le Legia Varsovie, champion de Pologne en titre et engagé en Ligue des Champions (BCL).

Une opportunité européenne pour Ponsar

Après sa saison 2024-2025 avec l’ASA (en Pro B), Carl Ponsar espérait décrocher une place en Betclic ÉLITE. Finalement, c’est en Pologne, du côté du Legia Varsovie, qu’il va poursuivre sa carrière. Le club, qui prépare une saison chargée entre championnat national et BCL, a décidé de lui offrir un contrat de deux mois afin de compenser l’absence de l’intérieur américain Race Thompson (2,03 m, 26 ans), blessé.

Sur place, Carl Ponsar n’était pas un inconnu puisque le directeur sportif du Legia Varsovie n’est autre que le Franco-Polonais Aaron Cel, ancienne figure de l’équipe de Pologne, qui suit de près les opportunités concernant les joueurs français.

Un renfort attendu en BCL

Le Legia Varsovie, qui figure dans le groupe A de la BCL, veut s’appuyer sur l’adresse extérieure de Carl Ponsar, notamment. Avec ce contrat temporaire, le Normand aura l’occasion de se montrer dans une compétition prestigieuse et potentiellement de décrocher un contrat à haut-niveau à plus long terme.

S’il parvient à s’imposer, ce passage en Pologne pourrait lui offrir une nouvelle vitrine pour la suite de sa carrière, lui qui avait du redescendre jusqu’en Nationale 1 après une série de blessures.