Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »

Victor Wembanyama continue de faire l’unanimité en NBA, y compris chez ses légendes. Après un début de saison tonitruant avec les San Antonio Spurs, le pivot français a cette fois-ci reçu les éloges de Shaquille O’Neal, quadruple champion NBA, et particulièrement impressionné par les performances du joueur de 2,24m.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 30,2 #10 REB 14,6 #1 PD 3,4 #84

Wembanyama à la table de Jokić et Durant selon « Shaq »

Invité du Rich Eisen Show, Shaquille O’Neal a enchaîné les superlatifs en parlant du phénomène français. « Il redéfinit ce que les intérieurs peuvent faire », pose l’ancienne star de la NBA désormais consultant TV. Il poursuit : « Nikola Jokić a déjà rabattu les cartes mais Victor Wembanyama est en train de changer ça vers un tout autre niveau. Il dribble entre les jambes, il prend des step backs, il joue comme Kevin Durant. Il est excellent et je suis content pour lui. Je suis content pour la franchise de San Antonio. »

Placé d’emblée dans une catégorie restreinte de joueurs capables de bousculer les normes du basket moderne, Victor Wembanyama n’a pour O’Neal tout simplement pas d’équivalent dans la ligue actuellement, de par son mélange d’adresse, de taille et de créativité. Sa domination profite aux résultats de son équipe des Spurs, qui réalisent tout simplement le meilleur démarrage de saison régulière de leur histoire.

Un début de saison historique pour les Spurs

Après avoir pourtant vu passer Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker ou encore David Robinson dans leurs rangs, les San Antonio Spurs ont pour la première fois de leur longue histoire démarré une saison par cinq victoires consécutives. Au cœur de cette réussite exceptionnelle : Victor Wembanyama, qui affiche des statistiques époustouflantes avec 30,2 points, 14,6 rebonds, 3,4 passes et 4,8 contres par rencontre en moyenne.

Auteur de 27 points et 18 rebonds dans la victoire face au Miami Heat, le Français confirme son adaptation réussie à la NBA. Sa régularité et son influence sur les deux côtés du terrain ont transformé les Spurs en prétendants crédibles aux playoffs, portés par un équilibre rare entre jeunesse et discipline collective.

« Shaq » n’est pas la seule légende vivante sous le charme du Français : Magic Johnson s’était également enflammé récemment pour l’ancien crack de Nanterre, en évoquant sa préparation estivale auprès du meilleur contreur de l’histoire de la NBA Hakeem Olajuwon. « Il connaîtra une saison digne d’un MVP. Il est nettement plus fort, supporte mieux les contacts physiques et peut toujours marquer. Nous avons pu constater l’effet Hakeem lorsqu’il a réalisé son mouvement signature du ‘dream shake’ et a réussi quatre ou cinq tirs en suspension d’un pied, comme Hakeem le faisait autrefois. »