Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »

NBA - La légende NBA Shaquille O'Neal a encensé Victor Wembanyama, qui réalise un début de saison exceptionnel avec San Antonio, contribuant au meilleur démarrage de l'histoire des Spurs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »

Victor Wembanyama impressionne toute la sphère NBA, jusqu’à ses légendes comme Shaquille O’Neal.

Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images

Victor Wembanyama continue de faire l’unanimité en NBA, y compris chez ses légendes. Après un début de saison tonitruant avec les San Antonio Spurs, le pivot français a cette fois-ci reçu les éloges de Shaquille O’Neal, quadruple champion NBA, et particulièrement impressionné par les performances du joueur de 2,24m.

PROFIL JOUEUR
Victor WEMBANYAMA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 224 cm
Âge: 21 ans (04/01/2004)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
30,2
#10
REB
14,6
#1
PD
3,4
#84

Wembanyama à la table de Jokić et Durant selon « Shaq »

Invité du Rich Eisen Show, Shaquille O’Neal a enchaîné les superlatifs en parlant du phénomène français. « Il redéfinit ce que les intérieurs peuvent faire », pose l’ancienne star de la NBA désormais consultant TV. Il poursuit : « Nikola Jokić a déjà rabattu les cartes mais Victor Wembanyama est en train de changer ça vers un tout autre niveau. Il dribble entre les jambes, il prend des step backs, il joue comme Kevin Durant. Il est excellent et je suis content pour lui. Je suis content pour la franchise de San Antonio. »

Placé d’emblée dans une catégorie restreinte de joueurs capables de bousculer les normes du basket moderne, Victor Wembanyama n’a pour O’Neal tout simplement pas d’équivalent dans la ligue actuellement, de par son mélange d’adresse, de taille et de créativité. Sa domination profite aux résultats de son équipe des Spurs, qui réalisent tout simplement le meilleur démarrage de saison régulière de leur histoire.

Un début de saison historique pour les Spurs

Après avoir pourtant vu passer Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker ou encore David Robinson dans leurs rangs, les San Antonio Spurs ont pour la première fois de leur longue histoire démarré une saison par cinq victoires consécutives. Au cœur de cette réussite exceptionnelle : Victor Wembanyama, qui affiche des statistiques époustouflantes avec 30,2 points, 14,6 rebonds, 3,4 passes et 4,8 contres par rencontre en moyenne.

LIRE AUSSI
Les Spurs n'avaient démarré une saison par un 5-0. C'est fait en grande partie grâce à Victor Wembanyama, auteur d'un match à 40 d'évaluation
40 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire ! – BeBasket
Rédaction

Auteur de 27 points et 18 rebonds dans la victoire face au Miami Heat, le Français confirme son adaptation réussie à la NBA. Sa régularité et son influence sur les deux côtés du terrain ont transformé les Spurs en prétendants crédibles aux playoffs, portés par un équilibre rare entre jeunesse et discipline collective.

« Shaq » n’est pas la seule légende vivante sous le charme du Français : Magic Johnson s’était également enflammé récemment pour l’ancien crack de Nanterre, en évoquant sa préparation estivale auprès du meilleur contreur de l’histoire de la NBA Hakeem Olajuwon. « Il connaîtra une saison digne d’un MVP. Il est nettement plus fort, supporte mieux les contacts physiques et peut toujours marquer. Nous avons pu constater l’effet Hakeem lorsqu’il a réalisé son mouvement signature du ‘dream shake’ et a réussi quatre ou cinq tirs en suspension d’un pied, comme Hakeem le faisait autrefois. »

LIRE AUSSI
NBA - Victor Wembanyama a été désigné joueur de la semaine dans la conférence Ouest après un début de saison exceptionnel avec San Antonio. Le Français a porté les Spurs à trois victoires en autant de matchs, tournant à 33,3 points et 13,3 rebonds de moyenne. Monstrueux !
Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant ! – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
À l’étranger
00h00Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens
Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l'Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »
Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco
Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »
T.J. Shorts avachi sur le banc à Monaco en fin de match vendredi soir
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos
Kenny Grant et Le Portel ont perdu face au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Kenny Grant dépité après l’Opalico perdu : « On a laissé de l’air à Gravelines »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
Hugo Benitez a été dominant et clutch contre Bilbao
Liga Endesa
00h00Hugo Benitez délivre Manresa dans un final à suspense contre Bilbao
Lucas Ugolin a brillé lors de la victoire de Blois contre Evreux
ELITE 2
00h00Blois signe sa meilleure prestation de la saison, Denain enchaîne une 3e victoire
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
1 / 0